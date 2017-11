La crisi in Spagna Catalogna, giudice spagnolo ordina l'arresto per Junqueras e sette ministri del Govern Richiesto il mandato arresto europeo per Puigdemont e per i quattro ministri regionali che si trovano in Belgio

La giudice Carmen Lamela ha ordinato la detenzione provvisoria del vicepresidente Oriol Junqueras e di sette ministri del Govern catalano destituito del president Carles Puigdemont. Lo riferisce Efe.Per l'ottavo ministro oggi interrogato, Santi Vila, che si era dimesso il giorno prima della dichiarazione di indipendenza, Lamela prevede possa evitare la detenzione con il pagamento di una cauzione di 50mila euro.Per junqueras e gli altri sette ministri del Govern destituito da Madrid la giudice ha escluso che possano evitare il carcere con il pagamento di cauzioni. Gli otto detenuti oltre a Junqueras sono Raul Romeva, Jordi Turull, Meritxell Borras, Dolors Bassa, Joaquim Forn e Carles Mundo'."Lo stato spagnolo mette in prigione un governo eletto democraticamente: vediamo se l'Europa sarà ancora complice di questo stato": cosiìl a segretaria del Pdecat, il partito del presidente destituito Carles Puigdemont, Marta Pascal, dopo l'arresto di otto ministri del 'govern'."Un giorno nero per la Catalogna. Il governo eletto democraticamente alle urne, in prigione. Manca un fronte comune per conseguire la libertà dei detenuti politici". Lo ha scritto su Twitter la sindaca di Barcellona, Ada Colau, in relazione alla decisione dell'Audiencia Nacional di ordinare il carcere preventivo per il Govern deposto.I movimenti indipendentisti catalani hanno invitato la popolazione a scendere in piazza questa sera dalle 19, anche davanti al Parlament di Barcellona, per protestare contro la decisione del carcere preventivo per i membri deposti del Govern catalano, tra cui il vice presidente Oriol Junqueras. Lo ha riferito La Vanguardia.Si deve ancora decidere in merito all'ordine di arresto europeo per il presidente deposto della Catalogna, Carles Puigdemont e altri 4 ministri del suo governo. Puidgemont si trova a Bruxelles e come reso noto dal suo avvocato, è disposto a rispondere alle domande del giudice ma non intende per il momento far ritorno nel paese.L'Audiencia nacional, la corte suprema spagnola, ha annunciato di aver aggiornato al 9 novembre le audizioni degli ex deputati del disciolto parlamento catalano, tra cui la presidente Carme Forcadell, su richiesta dei loro difensori. Accusati dalla procura di sedizione e ribellione, reati che comportano pene in carcere di 15 e 30 anni al massimo rispettivamente, i sei erano stati convocati da un giudice per essere ascoltati. Non sono ancora chiari i motivi del rinvio.Il leader separatista della Catalogna si vede come un "presidente in esilio". Nelle ultime ore Puigdemont ha collegato al suo profilo Twitter l'indirizzo "", che rimanda verso un sito online dove si presenta ancora come presidente della Catalogna. Con la destituzione dell'esecutivo regionale di Puigdemont, Madrid ha bloccato anche il sito ufficiale del Governo.