EUROPA

2019/10/27 18:56

Il 10 novembre le elezioni legislative Catalogna, migliaia in piazza a Barcellona per una 'Spagna unita' Marcia convocata dall'associazione Societat Civil Catalana per dimostrare che gli anti-separatisti formano una "maggioranza silenziosa"

Scontri a Barcellona, feriti e arresti Condividi Decine di migliaia di catalani a sostegno dell'unità della Spagna hanno marciato a Barcellona per denunciare la strategia dei separatisti e le violenze seguite alla condanna dei leader indipendentisti. I manifestanti, che secondo i numeri forniti dalla polizia municipale erano circa 80.000, hanno percorso l'elegante viale del paseo de Gracia, sventolando bandiere spagnole e catalane e gridando "basta" o "le strade sono per tutti", in risposta a uno degli slogan gridati dai separatisti sabato scorso "le strade saranno sempre nostre".



