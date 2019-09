La fine di un incubo Catania. Quindicenne abortisce per paura, arrestato fidanzato Madre e figlia si sono rivolte ai carabinieri dopo le minacce telefoniche e gli appostamenti da parte del 24enne, che non accettava la fine della relazione e che sarebbe arrivato anche a bruciare la porta della loro casa

Condividi

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti di una ragazzina di 14 anni con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale e che aveva messo incinta due volte. Adenunciarlo sono state la ragazzina e la madre.Durante la relazione si sarebbero susseguiti soprusi e botte: lui l'avrebbe malmenata perché lei aveva deciso di interrompere la prima gravidanza rivolgendosi ai medici. Lei avrebbe poi lasciato il fidanzato ma poi sarebbe tornata sui suoi passi e ripreso la relazione. Quando avrebbe scoperto di essere nuovamente incinta, la giovane non avrebbe questa volta voluto abortire ma, memore delle botte e dei soprusi, avrebbe deciso di lasciare il 24enne.Madre e figlia si sono rivolte ai carabinieri dopo le minacce telefoniche e gli appostamenti fuori casa da parte del 24enne, che non accettava la fine della relazione e che sarebbe arrivato anche a bruciare la porta delle loro abitazione. Madre e figlia si sono rivolte ai carabinieri - un maresciallo dell'Arma aveva dato loro il proprio numero di telefono da utilizzare in caso di bisogno - dopo che il 24enne ha speronatola loro auto ed inseguite.