ITALIA

2019/07/15 21:07

Ancora allerta meteo per le prossime 24-30 ore in Sicilia Maltempo: tromba d'aria nel siracusano, allagamenti nel catanese Sicilia falcidiata da una forte perturbazione che ha provocato numerosi allagamenti nella provincia di Catania e una tromba marina a Noto, in provincia di Siracusa. Per fortuna non si registrano danni a persone, mentre sono a lavoro forze dell'ordine e protezione civile per mettere in sicurezza le aree interessate

Maltempo: nuova perturbazione con vento e nubifragi, allerta gialla in 6 regioni

Maltempo: nuova perturbazione con vento e nubifragi, allerta gialla in 6 regioni Maltempo, è allerta arancione nelle Marche e in Abruzzo

Maltempo, è allerta arancione nelle Marche e in Abruzzo Maltempo: forte vento abbatte gru, un operaio disperso

Maltempo: forte vento abbatte gru, un operaio disperso Maltempo, grandine e trombe d'aria su coste romagnola e abruzzese

Maltempo, grandine e trombe d'aria su coste romagnola e abruzzese Maltempo, allerta gialla in 6 regioni, arancione in Toscana

Maltempo, allerta gialla in 6 regioni, arancione in Toscana Maltempo. Morto pensionato disperso nel torinese, grave escursionista in Abruzzo Condividi Auto trascinate dalla furia dell'acqua ad Avola e una tromba marina nel lido di Noto. E' stata falcidiata dal maltempo la zona sud della provincia di Siracusa dove dalle prime ore del pomeriggio si registrano forti disagi. I problemi maggiori ad Avola dove una forte mareggiata ha investito contrada Mare Vecchio e dove l'acqua ha invaso la carreggiata lungo il litorale trascinando alcune auto in sosta, fortunatamente tutte senza passeggeri a bordo. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per le prossime 24-30 ore. Al lavoro, nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, ci sono sia gli uomini delle forze dell'ordine che della stessa Protezione civile.



Allagamenti nel catanese

Strade, abitazioni e garage allagati con diversi automobilisti rimasti in panne. Questo lo scenario di oggi pomeriggio a Riposto e Mascali, in provincia di Catania, a causa di un violento temporale che ha creato numerosi disagi. In azione i vigili del fuoco del Comando provinciale con una quarantina di interventi. Impegnate le squadre dei distaccamenti di Riposto e Acireale, oltre che della sede centrale di Catania. Auto trascinate dalla furia dell'acqua ad Avola e una tromba marina nel lido di Noto. E' stata falcidiata dal maltempo la zona sud della provincia di Siracusa dove dalle prime ore del pomeriggio si registrano forti disagi. I problemi maggiori ad Avola dove una forte mareggiata ha investito contrada Mare Vecchio e dove l'acqua ha invaso la carreggiata lungo il litorale trascinando alcune auto in sosta, fortunatamente tutte senza passeggeri a bordo. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per le prossime 24-30 ore. Al lavoro, nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, ci sono sia gli uomini delle forze dell'ordine che della stessa Protezione civile.Strade, abitazioni e garage allagati con diversi automobilisti rimasti in panne. Questo lo scenario di oggi pomeriggio a Riposto e Mascali, in provincia di Catania, a causa di un violento temporale che ha creato numerosi disagi. In azione i vigili del fuoco del Comando provinciale con una quarantina di interventi. Impegnate le squadre dei distaccamenti di Riposto e Acireale, oltre che della sede centrale di Catania.

Condividi