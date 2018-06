L'intervento ​Cei, Bassetti: non soffiare sul fuoco della rabbia sociale "Si abbia senso di responsabilità da parte di tutti"

Occorre "una svolta nella vita del Paese per cominciare a lavorare insieme", e questo va fatto "senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale".Il monito è giunto dal presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti, nel corso del suo intervento, questa sera a Roma, nel corso della "Veglia di preghiera per l'Italia" animata dalla Comunità di Sant'Egidio, che si è tenuta nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.A "conclusione di un periodo difficile, con la composizione di un nuovo governo", ha detto il porporato, è "eticamente doveroso lavorare per il bene comune dell'Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità"."Che tutte le forze politiche, gli operatori della comunicazione, i responsabili a qualunque titolo non badino all'interesse immediato e di parte! - è stato l'invito del presidente dei Vescovi italiani - Si ricordino delle parole del profeta Osea: 'E poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta'". Una situazione, quella attuale dell'Italia che "richiama tutti a un senso di responsabilità nelle parole e nei fatti, sempre tenendo conto del rispetto delle persone e del bene comune. La mia preoccupazione va a tanti mondi, specie le periferie delle nostre città, lacerati, in cui alla fatica quotidiana di vivere - e spesso è tanta! - si aggiungono nuovi conflitti e diffidenze. C'è un tessuto umano da ritessere - ha concluso Bassetti - in questi angoli di mondo e in tutta la società civile italiana in nome della pace civile e sociale".Solidarietà da parte del Presidente della Cei al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli attacchi subiti su internet prima della formazione del nuovo governo.Il porporato ha ricordato che sulla rete, "il cui uso talvolta irresponsabile è da biasimare, ho visto montare una rabbia sociale persino contro la persona del Presidente della Repubblica e la sua misurata e saggia azione di garanzia di tutti i concittadini"."In questi mesi, dopo le elezioni politiche, abbiamo vissuto momenti di seria preoccupazione, non solo per la composizione del governo che tardava a venire. Oggi, finalmente arrivata, facciamo - ha poi detto - i migliori auguri di buon lavoro al nuovo governo al servizio del bene comune del Paese. Ma non possiamo dimenticare che c'è stato un clima di tensione e attimi di conflittualità che sono emersi dalle viscere profonde del Paese".