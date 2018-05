Richiamo dei Vescovi alle forze politiche Cei, l'analisi dei vescovi: "Partiti sgretolati, politica fragile. Si rispetti l'identità europea" "Ricordiamo a tutti come non basti nemmeno avere un governo per poter guidare il Paese. Occorre conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l’identità - spiega il Presidente della Cei Bassetti - bisogna conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica – cofondatrice dell’Europa unita – è desiderosa di ritornare a svolgere la sua responsabilità di Paese libero, democratico e solidale"

"Vecchi partiti si sono sgretolati, nuovi soggetti sono venuti sulla scena, ma nessuno può negare che nelle migliaia di Comuni italiani ci sono persone che senza alcuna visibilità e senza guadagno reggono le sorti della nostra fragile democrazia". Così il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, aprendo l'Assemblea generale dei vescovi italiani."Chi si impegna nell’amministrare la cosa pubblica deve ritornare ad essere un nostro figlio prediletto: dobbiamo mettere tutta la forza che ci resta al servizio di chi fa il bene ed è davvero esperto del mondo della sofferenza, del lavoro, dell’educazione - ha aggiunto - Quello che ha sempre guidato i cattolici italiani - penso, ad esempio, al beato Giuseppe Toniolo - è stato un grande bisogno di distinguersi e di portare alta la divisa evangelica pure in politica.La storia della Chiesa italiana è stata una storia importante anche per la particolare sensibilità per l’aspetto politico dell’evangelizzazione: nessuna Conferenza episcopale come la nostra possiede un teso ro così ricco di documenti e di testimonianze". "Dove sono le nostre intelligenze, dove sono le nostre passioni? Perché il dibattito tra noi è così stentato? Di che cosa abbiamo timore? Gli spazi che la dottrina e il magistero papale ci hanno aperti sono enormi – come ribadiva ieri sera il Santo Padre – ma sono spazi vuoti se non li abitiamo. E spazi dottrinali vuoti o pieni di pia retorica non sono sufficienti a contenere le tragedie di questa umanità in mezzo alla quale la misericordia del Signore ci ha posto", ha concluso."Ricordiamo a tutti come non basti nemmeno avere un governo per poter guidare il Paese. Occorre conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l’identità; bisogna conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica – cofondatrice dell’Europa unita – è desiderosa di ritornare a svolgere la sua responsabilità di Paese libero, democratico e solidale" prosegue Bassetti. "Anche la nostra Chiesa è attraversata da un respiro europeo e chi frequenta i nostri confratelli sa quanto le Chiese del Continente siano alla ricerca di idee e di entusiasmi per educare e favorire la crescita di un’etica pubblica - ha aggiunto - Questi principi fanno parte integrante della nostra cultura. A questi principi intendiamo dare un contributo reale, convinti che – come dicevo a inizio d’anno – questo sia un tempo in cui "occorre ricostruire la speranza, ricucire il Paese, pacificare la società".