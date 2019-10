"Orgoglio italiano" Centrodestra in piazza. Salvini: "Italiani non si arrendono a governo delle tasse e dell'invasione" Sul palco - al fianco del leader leghista - anche quello di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e di Forza Italia, Silvio Berlusconi che attacca: "Vado in piazza a San Giovanni come facemmo contro Romano Prodi perché dobbiamo mandare un messaggio forte, far capire all’opinione pubblica che stanno attentando alla nostra libertà"

Direzione ROMA, piazza San Giovanni: gli Italiani che non si arrendono al governo delle poltrone, delle tasse e dell'invasione!#orgoglioitaliano 🇮🇹#sangiovanni pic.twitter.com/WHTEl2hl4d — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 ottobre 2019

Vado in piazza a San Giovanni come facemmo contro Romano Prodi perché dobbiamo mandare un messaggio forte, far capire all’opinione pubblica che stanno attentando alla nostra libertà.#Eurochocolate pic.twitter.com/slTplXe7td — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 18 ottobre 2019

Ci vediamo domani in piazza San Giovanni! pic.twitter.com/Ja2Ivt8t06 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 18 ottobre 2019

Fondale blu incorniciato nel Tricolore. In bianco, lo slogan della manifestazione 'Orgoglio italiano. Una patria da amare e difendere', con a fianco, in piccolo, il simbolo 'Prima gli italiani' e il contrassegno elettorale della Lega Salvini premier. E' il fondale del palco della manifestazione organizzata dalla Lega, allestito da ieri sera in piazza San Giovanni a Roma.Attorno alla struttura, lunga 60 metri, sono allestite le 'spallette' che riproducono il simbolo della Lega con quell'Alberto da Giussano che non e' piaciuto a Fratelli d'Italia, che chiedeva una manifestazione senza vessilli di partito. "Ci siamo. Oggi alle 15 a Roma in piazza San Giovanni sarà una giornata di orgoglio italiani che rimarrà nella storia! Ci sarete", ha scritto Matteo Salvini sui social. "Da Agrigento alla Valle d'Aosta, da Torino a Trieste, da Bologna a Bari, in pullman, in treno, in aereo, in auto. Direzione Roma, piazza San Giovanni: gli Italiani che non si arrendono al governo delle poltrone, delle tasse e dell'invasione", ha aggiunto postando le foto dei militanti in viaggio.A conferma di un centrodestra compatto, al fianco di Salvini - sul palco di San Giovanni - saliranno anche i leader di Fatelli d'Italia, Giorgia Meloni e di Forza Italia, Silvio Berlusconi che attacca: "Vado in piazza a San Giovanni come facemmo contro Romano Prodi perché dobbiamo mandare un messaggio forte, far capire all’opinione pubblica che stanno attentando alla nostra libertà".Giorgia Meloni - già alle 12 - si recherà in zona piazza San Giovanni, precisamente in viale manzoni dove è stato allestito un gazebo per la raccolta firme sulle quattro proposte di legge di iniziativa popolare presentate da FdI su: presidenzialismo, abolizione dei senatori a vita, supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo e tetto alle tasse in Costituzione.