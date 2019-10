Centrodestra in piazza Salvini: "Noi popolo contro l'élite. Cambieremo la storia dell'Italia" Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia attacca:" Il governo è diviso su tutto tranne che su 'no' a voto agli italiani". La leader di Fratelli d'Italia ribadisce: "La sovranità appartiene al popolo". Un minuto di silenzio in apertura della manifestazione in ricordo di "Matteo e Pierluigi" i due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste

"C'è qualcuno che ritiene eroina Carola, io preferisco ascoltare le parole di Oriana Fallaci". Così Matteo Salvini, inizia il suo intervendo lanciando un video con le parole della scrittrice fiorentina, che attacca a difesa della "patria italiana, che io non regalo". Il leader della Lega poi attacca: "Altro che estremismo, uomini normali, popolo contro elite, piazza contro Palazzo. Siamo 200mila, e duecentomila grazie". "Il nuovo Governo con arroganza ha cancellato il ministero per le disabilità, per farvi capire quanto tengono conto dei disabili" incalza ancora. Poi affronta il capitolo migranti: "Meno partenze = Meno morti. Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue. Noi al governo torneremo, e torneremo presto dalla porta principale. Senza trucchi e senza inganni. Io penso che chi davvero applica gli insegnamenti del Vangelo e della Bibbia sia colui che evita che questa gente salga su un barcone e si metta in mano a degli scafisti".



Berlusconi: "Solo uniti possiamo cambiare l'Italia"

"Sono commosso, questa è la nostra piazza. Siamo qui per dire 'no' a governo più a sinistra della storia". Così Silvio Berlusconi dal palco di piazza di Porta San Giovanni, dove il centrodestra si presenta unito e compatto. Il leader di Forza Italia attacca l'attuale governo che "è diviso su tutto tranne che su 'no' a voto agli italiani". E prosegue: "L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra, dai comunisti, perchè ha ben chiaro cosa significa il loro governo. Vuole essere governata da noi. E noi qui rappresentiamo la migliore Italia, che lavora, che produce. Solo se siamo tutti assieme potremo cambiare la nostra Italia".



"La sovranità appartiene al popolo. "Faremo opposizione dura e senza sconti al governo giallorosso". Poi l'affondo ai grillini: "Grillo è passato dal Vaffaday contro il Pd, al Vaffaday contro chi non governa con loro". Critica anche con il primo cittadino capitolino, la pentastellata Virginia Raggi dicendo che "Roma, la Capitale d'Italia merita un sindaco all'altezza".

Di Stefano, Casapound: "Salvini e Meloni possono far bene interessi nazione"

Polemiche non solo per i simboli sul palco, ma anche per la presenza di Casapound alla manifestazione. Salvini su questo aveva replicato che "la piazza è aperta a tutti. Sul palco sale chi decide la Lega". Il leader del Moviemto di estrema destra, Simone Di Stefano - che sta raggiungendo la piazza - ha detto ai cronisti: "Nessuna alleanza, non abbiamo niente da chiedere". Ed ha aggiunto: "Salvini e Meloni possono far bene interessi nazione. Berlusconi ha fatto il suo tempo".



Gazebo per la Lega. Tante persone in fila per firmare le proposte della Lega per un sistema elettorale maggioritario, per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e l’abolizione dei senatori a vita. E sei sei di Roma firma per chiedere le dimissioni della Raggi.