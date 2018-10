Frontiera tra Russia e Ucraina Cercano di varcare il confine con una donna morta facendola passare per addormentata

Al posto di controllo “Goptovka”, al confine tra la Russia e Ucraina, le guardie di frontiera ucraine si sono insospettite controllando un’auto. A bordo c’erano un uomo di nazionalità russa, suo figlio di nazionalità ucraina e una donna apparentemente addormentata.Quando le guardie hanno chiesto di svegliare la donna hanno scoperto che era morta. I due avevano pure il certificato di morte poiché era morta, per cause naturali, in viaggio sul territorio russo. I familiari hanno deciso di seppellirla nella sua città nativa in Ucraina. Il trasporto della salma secondo il regolamento però costava troppo e allora hanno deciso di allacciarla con le cinture di sicurezza al sedile, facendola passare per addormentata.