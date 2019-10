Da recriminare anche su un rigore fallito da Ilicic e un palo di Pasalic Champions League: Atalanta beffata al 95°, lo Shakhtar vince 2-1 Altra serata da dimenticare per l’Atalanta in Champions League. Per i bergamaschi il cammino si fa duro

di Marco Rossi L’Atalanta esce ancora sconfitta in Champions. A San Siro i bergamaschi vengono battuti dallo Shakhtar Donetsk 2-1 e la strada si fa tutta in salita. I nerazzurri, dopo il quasi disastroso esordio contro la Dinamo Zagabria, sfidano gli ucraini a loro volta pesantemente sconfitti dal Manchester City.Gasperini cambia qualche pedina: Gollini in porta, Palomino preferito a Djimsiti in difesa. Riposano Freuler e Gosens con de Roon-Pasalic in mezzo e Castagne sulla sinistra. In attacco Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata. Bergamaschi subito all’assalto. Al 16’ contatto in area tra Krivtsov e Ilicic, è rigore, lo sloveno batte e si fa parare il penalty da Pyatov. Gli ucraini replicano con una veloce discesa di Taison che si allunga troppo il pallone e favorisce Golini. Il risultato si sblocca al 29’: dopo un palo colpito da Pasalic, Hateboer crossa da destra, Pyatov sbaglia l'uscita, Zapata di testa la infila in rete. Tutto sembra filare liscio, ma al 41’ Patrick lancia in profondità Moraes che supera in velocità Gollini e segna a porta vuota. Al 48’ del primo tempo brivido per i nerazzurri: splendida punizione di Marlos, la palla colpisce la traversa.L’Atalanta inizia con buon piglio la ripresa ma non arriva al tiro. Al 56’ Ismaily si gira in area, sinistro deviato in angolo da Toloi. Gasperini prova a ridisegnare l’assetto e sostituisce Ilicic con Malinovskiy e Hateboer con Gosens (57’). Al 63’ Gomez serve basso da destra, tocco sottoporta di Zapata, palla fuori di un niente. Gasperini insiste sullo schieramento offensivo e mette dentro anche Muriel per Masiello (68’). Un minuto prima Castagne per Zapata ma Pyatov aveva chiuso lo specchio. Al 72’ Gomez s'infila centralmente, Pyatov lo ferma in uscita. All’81’ tocca allo Shakhtar: Taison di tacco per Stepanenko, sinistro violento, Gollini non trattiene ma la palla va in angolo. Ci prova anche Kovalenko, risponde Malinovskiy con in bel tiro dal limite che sfiora il palo, al 91’ sinistro di Gomez toccato da Pyatov. Segue una bella serpentina di Muriel che non riesce a concludere, poi arriva la beffa: al 95’ bergamaschi troppo sbilanciati, il neo entrato Dodo libera in area Solomon, anche lui inserito nel finale, che dribbla Gollini e firma la rete della vittoria ucraina.