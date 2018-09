Gli azzurri tentano fino al termine, ma la difesa serba resiste Champions League, il Napoli pareggia 0-0 con la Stella Rossa a Belgrado Il Napoli pareggia a reti bianche al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa. Nello stesso girone il Liverpool batte 3-2 il Paris Saint Germain ad Anfield Road con la rete decisiva al 92' di Firmino. Partita stregata per i partenopei che tentano fino al'ultimo di portarsi in vantaggio ma devono arrendersi di fronte al contenimento dei serbi.Gli azzurri tornano a casa con il rimpianto di una traversa e di un gol salvato sulla linea. Ora la strada si fa in salita.

A Belgrado il Napoli non va oltre lo 0-0 con la Stella Rossa e il suo girone inizia con una mezza delusione.Milojevic sceglie Causic in posizione di trequartista; Ancelotti punta su Ruiz al posto di Hamsik. Il Napoli, inserito in un girone di ferro, vuole fare la partita. Ci prova subito Milik, poi al 13’ Callejon appoggia a Insigne che calcia dalla media distanza un rasoterra parato in due tempi da Borjan. Al 18’ traversa di Insigne e Napoli vicinissimo al vantaggio, Il destro dell’attaccante azzurro che si stampa sul montante. Al 29’ ancora Milik pericoloso fermato di piede dal portiere serbo. Gli azzurri continuano nel fraseggio, ma i serbi sembrano resistere. Primo tempo tutto di marca Napoli, ma i padroni di casa riescono a contenere con una certa efficacia. Nessun cambio a inizio ripresa.Al 57’ punizione di Mario Rui alta di pochissimo. Al 59’ il nuovo entrato Jovancic impegna Ospina che devia in calcio d'angolo, poi contropiede del Napoli: Zielinski scatta in campo aperto, tenta con la punta ma Borjan para. Ancelotti prova la carta Mertens al posto di Allan. Il belga ha subito un’occasione: pallone rasoterra di Callejon, sinistro di Dries che sfiora il palo. Al 67’ occasionissima per Callejon che tira di sinistro, ma Rodic salva sulla linea a portiere battuto. Ancelotti ridisegna ancora la squadra e inserisce Hamsik per Zielinski e Ounas per Allan (75’). Al 79’ Boakye impegna Ospina, la partita non si sblocca: il Napoli attacca, la Stella Rossa si difende, gli azzurri insistono fino al 94' ma la partita finisce a reti bianche.