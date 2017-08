Carolina del Sud Charleston, polizia ferisce uomo armato che aveva sparato in ristorante e teneva degli ostaggi La polizia: "non si tratta di un atto di terrorismo, né di un crimine di odio razziale"

La polizia ha sparato e ferito gravemente il lavapiatti di un ristorante nel centro di Charleston in South Carolina, che dopo essere stato licenziato è tornato nel locale ed ha sparato ed ucciso il cuoco, per poi prendere una coppia in ostaggionel locale Virginia's sulla centrale King Street.Lo riferisce la polizia di Charleston, sottolineando che gli ostaggi sono liberi e al sicuro.Tutto è iniziato, riferisce il quotidiano locale 'Post and Courier' alle 12,17 (le 18,17 in Italia) in un ristorante dalla cui cucina, riferiscono testimoni, è uscito un uomo armato di revolver nella sua mano sinistra gridando "c'è un nuovo capo in città...sono il nuovo re di Charleston".Il 17 giugno 2015 nella stessa città, un ventenne, Dylann Roof, sparò contro i fedeli della chiesa episcopale metodista African Emanuel uccidendone 9 e ferendone uno.