35 le persone ferite Charlottesville, scontri al corteo dei suprematisti bianchi: 3 morti. Auto contro gli antirazzisti

Condividi

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017

But the incitement of hatred that got us here is as real and condemnable as the white supremacists in our streets. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 12, 2017

​In Virgina ci sono tre morti e almeno 35 feriti a Charlottesville, dove si sono scontrati un gruppo di neonazisti e suprematisti bianchi e un gruppo di antirazzisti. Un'auto si è lanciata contro la folla che contestava i razzisti uccidendo una ragazza (e su questo l'FBI ha aperto un'inchiesta per violazione dei diritti civili). La polizia ha fermato un giovane di 20 anni che avrebbe agito volontariamente. Altre due persone, due agenti, sono morte ello schianto dell'elicottero della polizia che pattugliava l'area della manifestazione.E' stato identificato il conducente dell'auto che si è' scagliata contro il corteo antirazzista di Charlottesville, in Virginia, uccidendo una ragazza e ferendo altre 35 persone. Si tratta del20enne James Alex Fields, di Maumee, in Ohio. Oltre a lui altre tre persone sono state arrestate per aver partecipato agli scontri.Anche l'ex presidente Obama ha condannato quanto accaduto, citando Nelson Mandela: "Nessuno è nato odiando un'altra persona per il colore della sua pelle o per la religione". Polemiche invece perchè Trump è intervenuto in ritardo senza condannare esplicitamente i suprematisti bianchi (come ha fatto notare in un tweet anche Hillary Clinton).E' stata la più grande manifestazione di suprematisti e neonazisti degli ultimi anni. Si è rivelata subito violenta tanto che il governatore dello stato della Virginia - il democratico Terry McAuliffe - ha subito dichiarato lo stato di emergenza.