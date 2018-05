Francavilla a Mare Si è suicidato l'uomo che ha lanciato da un ponte della A14 la figlia della convivente Vani tutti i tentativi di fare desistere l'uomo dall'intento di uccidersi. Ha urlato al tentativo dei soccorritori di sistemare un gonfiabile. Morto sul colpo come la ragazzina

di Tiziana Di Giovannandrea Fausto Filippone si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alento della A14 dopo ore di tentativi per farlo desistere dall'intento di suicidarsi, mentre è morta sul colpo l'adolescente di 13-14 anni che l'uomo avrebbe lanciato dal viadotto dell'autostrada vicino a Francavilla al Mare.E' finita, così, tragicamente la vicenda iniziata in tarda mattinata.L'uomo caparbiamente per ore ha tenuto in scacco tutti i soccorritori intervenuti sul posto. Non ha ascoltato neppure la sorella accorsa assieme ad altri parenti. Alla fine si è lanciato nel vuoto. Fino all'ultimo istante ha tentato di fermare i soccorritori gridando di non toccare il corpo delle giovane vittima.Secondo alcune testimonianze Filippone, dirigente di una nota azienda italiana di abbigliamento maschile fondata nel 1945, è arrivato sul posto in auto verso le 13.30 ed è stato visto scavalcare il parapetto assieme alla ragazzina che è precipitata giù da un'altezza di 40 metri mentre l'uomo è rimasto appeso sul ciglio del cavalcavia aggrappato alla rete di protezione.Per ore ha impedito ai soccorritori di accedere sul luogo della morte della ragazzina, figlia della sua convivente, minacciando di lanciarsi giù.Sul posto i Carabinieri, agenti di Polizia, sanitari del 118, Vigili del Fuoco ed un negoziatore delle Forze dell'Ordine. Erano giunti anche alcuni parenti, tra di loro la sorella, per cercare di convincerlo a non gettarsi, ma inutilmente.La tragedia potrebbe essere collegata alla morte per traumi della convivente dell'uomo presso l'ospedale di Chieti Santissima Annunziata. In mattinata la donna è caduta da un balcone della loro abitazione al quarto piano. In un primo momento si era pensato a un incidente o a un tentativo di suicidio ma dopo quanto accaduto gli inquirenti stanno cercando di capire se in realtà il compagno suicidatosi sul viadotto non sia responsabile.