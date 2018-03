Mercati ​Chiusura negativa per le Borse europee

Milano

di Maria Giovanna LorenaPiazza Affari ha iniziato un recupero nel pomeriggio, ma poi ha ripiegato in calo nel finale di seduta e terminano in ribasso anche le altre piazze europee.L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,51% in un mercato appesantito dalle vendite su Campari -3,2%, su Pirelli -2,7%, su Saipem e Buzzi entrambi in calo intorno al 2% in chiusura.Gli acquisti hanno favorito invece Ferragamo +2,2%, seguito da Mediaset, Telecom, Unipol in progresso tra 1 punto e 1 punto e mezzo percentuale.Nel resto d'Europa, i listini affiancano Piazza Affari in calo di circa mezzo punto percentuale: Parigi e Francoforte sono entrambe scivolate dello 0,44%, più debole Londra -0,69%.Intanto, a Wall Street si smorza il rialzo iniziale: il Nasdaq segna +0,22%, ma l'indice Dow Jones ha invertito la rotta e cede lo 0,33%.Sui mercati valutari l'euro conferma la sua debolezza, chiudendo la seduta a 1,2214 nel cambio con il dollaro.