Giro d'Italia, sedicesima tappa Dennis domina la crono di Rovereto. Yates contiene il distacco e resta in rosa L'australiano, in maglia rosa per quattro tappe all'inizio, davanti a tutti con una media superiore ai 51 km/h. Terzo il rivale del leader, Dumoulin, che rosicchia 1'15". Tiene alla grande Pozzovivo. Ottima cronometro di Froome, bene anche Aru che però viene penalizzato

La maglia rosa resiste anche contro il tempo. Simon Yates contiene il distacco nella cronometro e conserva il comando della classifica dopo la sedicesima tappa del Giro numero 101, vinta da Rohan Dennis in 40’40”. L’australiano, in rosa per quattro giorni dalla seconda frazione, mette in riga tutti pedalando alla media 51,3 km/h lungo i 34,2 km del percorso da Trento a Rovereto. Al secondo posto lo specialista tedesco Tony Martin a 14”, terzo a 22” l’olandese Tom Dumoulin, vincitore dell’edizione 2017, il più temuto da Yates, che perde nei suoi confronti 1’15”. Chris Froome è quinto a 35”, davanti a un ottimo Fabio Aru, a 37”. Il sardo viene però penalizzato di 20" (scia prolungata) e scivola all'8° posto dietro Dowsett e Ulissi. Yates è 22° a 1’37”; Davide Formolo 24° a 1’44”; Domenico Pozzovivo consolida il terzo posto in classifica chiudendo 33° a 2’20 dal vincitore; crolla il francese Thibaut Pinot, solo 66° a 3’19”.In classifica generale, Yates ora ha 56” di vantaggio su Dumoulin e 3’11” su un solido Pozzovivo. Quarto sale Froome, a 3’50”, mentre Pinot scivola quinto a 4’19”, davanti al vincitore di tappa Dennis, a 5’04”. Formolo è 16° a 10’03”, mentre Aru è 22° a 24’34”.Ora la diciassettesima tappa, da Riva del Garda a Iseo, di 155 km, frazione “tranquilla”, in attesa dei tre arrivi in salita che decideranno la corsa rosa: giovedì Prato Nevoso, venerdì Bardonecchia e sabato Cervinia, prima della passerella finale a Roma domenica.