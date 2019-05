Partenza con una crono di 8 km Al via da Bologna il Giro d'Italia edizione 102 Ventuno tappe, da Bologna a Verona. 3578,8 km quasi completamente in territorio italiano. Questi i dati essenziali del Giro d’Italia 2019: tre le cronometro, a segnare rispettivamente apertura, giro di boa e chiusura della gara. Quattro gli arrivi in salita, sei le occasioni per le ruote veloci e c’è anche spazio per i corridori da classiche. Massiccia la copertura Rai della manifestazione.

Al via da Bologna l'edizione 102 della Corsa rosa. Assente il vincitore 2018, Chris Froome, diversi i favoriti: da Tom Dumoulin (trionfatore nel 2017) a Vincenzo Nibali (doppietta 2013 e 2016 per lo Squalo); ma anche Primoz Roglic, Miguel Angel Lopez,Simon Yates; o gli outsider Ilnur Zakarin, Davide Formolo, Rafal Majka, Bob Jungels, Domenico Pozzovivo, Mikel Landa.Sono 170 le ore di diretta sulla Rai. Si comincia con "Villaggio di partenza", mezzora prima dello start.Poi "Anteprima Giro" alle 12.30. Quindi "Diretta Giro" e Processo alla tappa". Alle 20 "TGiro", chiude "Giro notte" (23.30). Le 21 tappe del Giro d’Italia 2019 saranno all’insegna dell’equilibrio tra cronometro e montagne.Sulla carta sembrano predominare le salite, alcune inedite, altre classiche come il Gavia e il Mortirolo, ma le prove contro il tempo aprono e chiudono i giochi.A metà del cammino c’è la Riccione-San Marino (RSM) che non favorisce gli specialisti.Rispetto al passato è stato piuttosto trascurato il Mezzogiorno, con il Gargano come punto più a sud dell’intero tracciato.Mancano così, oltre alle isole maggiori Sardegna e Sicilia, transiti in Basilicata e Calabria, a cui si aggiunge l’assenza di passaggi in Umbria, Liguria e Friuli Venezia Giulia.Il ruolo di Cima Coppi spetta al Gavia, al rientro dopo cinque anni, mentre la Cima Pantani è posta nella cornice più adatta, il Mortirolo. Sono ben 47 i gpm sparsi in quasi tutte le tappe: sono assenti solamente in due giornate mentre la particolarità è che le tre prove contro il tempo assegnano punti per tale classifica.Si parte da Bologna con una crono e si chiude il 2 giugno con un'altra crono a Verona. Niente passerella finale dunque.Per la tappa inaugurale il direttore d’organizzazione Mauro Vegni ha scelto un disegno particolare: una crono di 8 km a Bologna.Frazione suddivisa in due parti: la prima di circa 6 km pianeggiante su strade ampie con poche curve, la seconda parte molto ripida di 2 km che porta al Santuario di San Luca. Finale molto impegnativo. A 2100 metri dall’arrivo la strada curva a U verso destra e inizia la salita di San Luca che alterna rampe dure (fino al 16%) a brevi tratti di circa 8-9%. Dopo il primo passaggio sotto il chiostro,una doppia curva (“le Orfanelle”) con la pendenza massima. Breve retta di arrivo (90m) larga 5 m. Primo a partire Dumoulin alle 16.50.