Edizione numero 113 nel nome di Gimondi Bauke Mollema trionfa al Lombardia davanti a Valverde e Bernal L'olandese iscrive nel suo palmarès la prima "classica monumento" scattando ai -25km. Tardiva la reazione degli avversari, tra cui il favorito Roglič, poi settimo al traguardo.

È di Bauke Mollema l’ultima grande classica della stagione. L’olandese fa suo il Giro di Lombardia numero 113 e indossa la maglia celebrativa di Felice Gimondi, trionfatore su queste strade nel 1966 e nel 1973. Mollema è arrivato da solo a Como dopo 243 km dalla partenza di Bergamo. A 16" lo spagnolo Alejandro Valverde e il colombiano Egan Bernal.Mollema, 32 anni, è alla prima affermazione in una “classica monumento”. Nel suo palmarès finora la Clásica San Sebastián 2016, una tappa della Vuelta di Spagna nel 2013 e una tappa del Tour de France nel 2017.L'azione decisiva di Mollema quando mancano 25km all’arrivo, sul Civiglio, penultima salita di giornata. Gli avversari hanno tergiversato marcandosi tra di loro e il contrattacco del favorito Primož Roglič, giunto poi settimo a 34”, è stato tardivo. Sulle ultime salite in difficoltà Vincenzo Nibali, vincitore 2015 e 2017.Corsa movimentata fin dalla partenza, con otto corridori in avanscoperta, tra cui gli italiani Ballerini, Barbin, Benedetti, Marcato e Masnada, che è transitato per primo sul Ghisallo.