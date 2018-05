La 18.ma tappa infiamma la corsa Giro. Schachmann si prende Prato Nevoso. Yates trema, ma resiste in rosa Il tedesco vince dopo una lunga fuga davanti a Plaza e Cattaneo. Gruppo dei big a distanza. Nel finale gli attacchi di Froome, Dumoulin e Pozzovivo scalfiscono il vantaggio del britannico

Maximilian Schachmann si prende Prato Nevoso, al termine di una lunga fuga (quasi tutta la tappa, 192 km), Simon Yates trema per la prima volta da quando indossa la maglia rosa. Sono questi i verdetti della 18.ma frazione (Abbiategrasso-Prato Nevoso, 196 km) che ha visto Dumoulin, Pozzovivo e Froome recuperare 28" al leader di classifica negli ultimi metri della corsa. Ora la classifica generale vede in testa sempre il britannico, ma con vantaggio dimezzato (da 56" a 28") sull'olandese e con 2'43" sull'italiano e 3'22" su Froome. Pericolo scampato per il portacolori della Mitchelton-Scott, ma i rivali ora hanno scalfito la corazza che sembrava impenetrabile.Poco fuori Abbiategrasso scatta la fuga di giornata, che si rivelerà decisiva. Vanno via in dieci, che diventano presto dodici. Fra di loro gli italiani Ballerini, Cattaneo, Marcato, Fonzi e Turrin. Gli uomini della Mitchelton-Scott (la squadra della maglia rosa) controllano il gruppo a ritmo basso, i fuggitivi si prendono 14' quando affrontano il gpm di Novello (quarta categoria, Fonzi passa per primo). E che è l'unica asperità in un tratto sostanzialmente pianeggiante.Quando comincia la salita verso Prato Nevoso (13,9 km) i fuggitivi hanno preso addirittura 16'. Ma ora c'è da lavorare su una pendenza media del 6,9% con punte del 10%. Quando il gruppo maglia rosa, sempre pilotato dalla Mitchelton-Scott, arriva alla salita il distacco è sotto i 14'. In testa Ruben Plaza comincia a dare qualche frustata. Cattaneo attacca subito dopo, a 7km dal traguardo. Nel giro di due chilometri il lombardo resta solo con Schachmann, mentre Plaza e Pfingsten seguono a debita distanza. La coppia italotedesca arriva fino all'ultimo chilometro, quando viene ripresa da Plaza. La sfida a tre la spunta Schachmann, il più quotato, seguito da Plaza e Cattaneo. Dietro non è ancora successo nulla di rilevante, i fuochi d'artificio che fanno tremare la maglia rosa capitano negli ultimi 2 km. Dumoulin scatta e si tira dietro Pozzovivo e Yates. Froome osserva e poi si lancia. Qui c'è la crisi del leader di classifica, che non risponde alla repentina partenza di Pozzovivo e Dumoulin. La tappa di venerdì, quattro supersalite fra cui la Cima Coppi (il Colle delle Finestre) sa di resa dei conti.