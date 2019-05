SPORT

Diciottesima tappa della corsa rosa Giro d'Italia. Sprint d'anticipo di Damiano Cima che beffa i velocisti a Santa Maria di Sala Il bresciano, in fuga per 170 km con Maestri e Denz, anticipa negli ultimi metri il ricongiungimento del gruppo e rovina l'ultima occasione per gli sprinter. Non cambia nulla in classifica, Carapaz sempre in testa alla vigilia delle frazioni decisive

di Mauro Caputi Damiano Cima beffa i velocisti nella loro ultima opportunità in questo Giro e vince la 18.ma tappa (Valdaora-Santa Maria di Sala, 222 km) con una volata d'anticipo al termine di una fuga di quasi 170 km con due compagni di ventura. I tre vengono ripresi dal gruppo solo negli ultimi metri del percorso, ma il bresciano ha giocato d'anticipo ed è partito appena prima del ricongiungimento, precedendo così Ackermann (che pregustava il tris) e Consonni. Nulla cambia in classifica generale (Carapaz con 1'54" su Nibali e 2'16" su Roglic) in vista dell ultime tre tappe (due di montagna e la crono di Verona) che decideranno la corsa.



Qualche chilometro di salita dopo la partenza, poi si scende. Unica asperità il gpm di quarta categoria a Pieve di Alpago, giusto per lanciare un centinaio di chilometri di sostanziale discesa verso il traguardo. A rovinare la festa dei velocisti ci provano due fughe. La prima, nove corridori, parte subito e viene ripresa altrettanto in fretta. Al km 56 scattano Maestri, Cima e Denz. Un tentativo più convinto, che arriva anche a sei minuti. Il gruppo stringe i tempi dopo il gpm e si riporta sotto, ma quando arriva a circa 3' di distacco cristallizza l'andatura. Negli ultimi 30 km la distanza torna ad assottigliarsi, fino all'ultimo km thrilling.



