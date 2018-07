Tour de France, seconda tappa Sagan brucia Colbrelli a La Roche sur Yon e si prende la maglia gialla Secondo nella prima frazione, il campione del mondo contiene la rimonta dell'azzurro, al suo primo podio alla Grande Boucle. Lo slovacco scalza Gaviria in classifica, approfittando di una caduta che elimina il colombiano e altri sprinter dalla volata. Ora la cronometro a squadre di Cholet

di Nicola Iannello Peter Sagan si prende subito la rivincita, dopo la beffa di Gaviria nella prima tappa. A subire la revanche del tre volte di fila campione del mondo è l’azzurro Sonny Colbrelli, bruciato in volata alla Roche-sur-Yon. Si è trattato di uno sprint a ranghi ridotti perché una caduta quando mancano meno di 2 km al traguardo spezza il gruppo ed esclude Gaviria e Matthews dall’epilogo (una foratura aveva già eliminato Kittel ai -7 km), restringendo la volata a meno di una ventina di corridori (tappa neutralizzata). Per Colbrelli, che ha tentato di rimontare Sagan, ma è stato contenuto dal colpo di reni del campione slovacco, si tratta del primo podio alla Grande Boucle.Sagan è il nuovo leader in maglia gialla, con 6” sul colombiano Gaviria. Colbrelli è terzo a 10” dal campione del mondo.La seconda tappa del Tour de France 2018, 182,5 km da Mouilleron-Saint-Germain a La-Roche-sur-Yon, tutta pianeggiante, è stata caratterizzata dalla fuga a lunghissima gettata di Sylvain Chavanel. Il francese si fa promotore di un’evasione praticamente in partenza, portandosi dietro l’austriaco Michael Gogl e il neozelandese Dion Smith, ma i due vengono presto ripresi. Chavanel resta solo dal km 35, con un vantaggio sui 3’30”, che intorno ai -60 km si impenna fino a 4’30” per poi precipitare attorno ai 2’ verso i -45 km. Le squadre dei velocisti si mettono al lavoro per portare i loro capitani alla volata finale. Ai -25 km lo scarto del fuggitivo scende sotto il minuto, fino al riassorbimento di Chavanel quando mancano 11 km all’arrivo.Ora la cronometro a squadre di Cholet, su un percorso di 35,5 km.