Tour de France, terza tappa Greg van Avermaet nuova maglia gialla: con la Bmc vince la cronosquadre di Cholet Il campione olimpico detronizza Sagan, in crisi. Rientra in gioco Froome, che con il suo Sky Team ha chiuso al secondo posto. Limita i danni Vincenzo Nibali, ora 22° in classifica generale, a 1'06" dal leader

Terza tappa e terza maglia gialla al Tour de France. Il nuovo leader è il belga Greg van Avermaet, che con la sua Bmc Racing Team vince la cronometro a squadre di 35,5 km sulle strade di Cholet, con il tempo di 38'46"20, alla media di 54,800 km/h. Detronizzato Peter Sagan, staccatosi dalla sua Bora-Hansgrohe (che ha chiuso al 7° posto a 50”) e ora 80° in classifica generale, a 3’ dal campione olimpico di Rio 2016. Rientra in gioco Chris Froome, che ha guidato il Team Sky al secondo tempo di tappa, a 4” dai vincitori: il britannico è ora 18° in classifica generale a 55” da van Avermaet. Terzo posto di tappa per la Quick Step-Floors di Julian Alaphilippe, a 7”; il francese è ora 6° in classifica, a 7” dal leader.Limita i danni contre la montre Vincenzo Nibali, che con la Bahrain-Merida chiude all’11° posto e si trova ora 22° in classifica con un distacco di 1’06”.Ora la quarta tappa, in linea: 195 km dalla Baule a Sarzeau, su un percorso piatto e un arrivo adatto ai velocisti.