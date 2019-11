In Trentino-Alto Adige e in Piemonte Ciclismo. Le azzurre Paternoster e Bussi investite durante gli allenamenti Frattura dello scafoide per Letizia Paternoster e sospetta frattura della clavicola sinistra per Vittoria Bussi

Letizia Paternoster (Getty)

Due azzurre del ciclismo, Vittoria Bussi e Letizia Paternoster, sono rimaste coinvolte oggi in altrettanti incidenti mentre si allenavano su strada.A Moncalieri (Torino) la 32enne, detentrice del record femminile dell'ora, è stata investita in piazza Caduti per la Libertà, quando un'auto l'ha travolta. Trasportata all'ospedale Santa Croce, è stata ricoverata per una sospetta frattura della clavicola sinistra. L'automobilista si è fermato a soccorrerla.Bussi detiene il record dell'ora femminile - 48,007 chilometri metri - stabilito il 13 settembre 2018 ad Aguascalientes, in Messico. Nel 2019 è stata convocata in Nazionale per le prove a cronometro dei campionati europei di Alkmaar e dei campionati del mondo nello Yorkshire.Incidente analogo per la, travolta da un'auto a Riva del Garda. La ciclista della Trek Segafredo, vincitrice di varie medaglie agli Europei e ai Mondiali sia su pista sia su strada, è stata trasportata ospedale per frattura dello scafoide.