Giro del Delfinato Ciclismo. Froome, brutto incidente: salterà il Tour de France Sospetta frattura bacino, per Equipe 'Grand Boucle' compromessa

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH — Team INEOS (@TeamINEOS) 12 giugno 2019

Brutto incidente per Chris Froome, costretto al ritiro nel Giro del Delfinato. Il campione britannico è caduto mentre stava facendo la ricognizione della quarta tappa ed è stato trasportato in ospedale. L'Equipe parla di "frattura pelvica" e di "partecipazione al Tour de France compromessa". Froome, quattro volte vincitore della corsa a tappe francese, era considerato il favorito della prossima edizione.Il ciclista britannico di origine sudafricana stava completando la ricognizione della quarta tappa del 'Delfinato, tradizionale corsa a tappe preparatoria del Tour de France, una cronometro di poco più di 26 km in programma oggi a Roanne. Froome è andato a sbattere contro un muro ed è stato subito trasportato in ospedale per le cure del caso e le prime informazioni non sarebbero molto positive per il 34enne quattro volte vincitore della Grand Boucle: avrebbe riportato una brutta frattura nella zona pelvica che, se confermata, gli impedirebbe ovviamente di essere al via del Tour che scatta il 6 luglio da Bruxelles. Si sospetta anche una frattura al femoreFroome ha già vinto quattro volte la Grand Boucle (2013-2015-2016-2017) e aveva nel mirino il quinto titolo che gli avrebbe permesso di eguagliare Merckx, Hinault, Anquetil e Indurain.Il suo team, l'Ineos, ha confermato l'incidente e il ricovero in ospedale, aggiungendo che fornirà ulteriori dettagli appena sarà possibile. Il direttore generale del Team Ineos Dave Brailsford ha in seguito confermato che Froome, caduto nella ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato, salta il Tour de France. "È una situazione molto seria, è chiaro che non prenderà parte al Tour", ha spiegato ai microfoni di France 3. "È andato contro un muro - ha aggiunto -. È un incidente grave".