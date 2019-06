Saint-Etienne, Francia Ciclismo, Froome in terapia intensiva dopo intervento chirurgico Il 4 volte vincitore del Tour ieri ha riportato al Delfinato le fratture di bacino e femore

Chris Froome è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova in terapia intensiva. Il britannico quattro volte vincitore del Tour de France ha riportato, in una caduta prima della tappa di ieri del Giro del Delfinato, le fratture di bacino e femore destro. L'impatto gli ha procurato anche la rottura di alcune costole e del gomito destro."Non è in grande forma. Ci sono incidenti e brutti incidenti, questo è stato un brutto incidente", ha commentato Dave Brailsford, direttore del team Ineos.Froome, ha aggiunto, "resterà in ospedale per almeno due giorni a Saint-Etienne" prima che venga presa una decisione su ulteriori trattamenti, possibilmente a casa sua, in Gran Bretagna.Il team principal ha chiarito che il corridore non ha alcuna speranza di gareggiare nel Tour de France al via il 6 luglio a Bruxelles e che il suo obiettivo principale è ora il recupero.