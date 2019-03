Lido di Camaiore Ciclismo, Tirreno-Adriatico. Nibali: "Due crono importanti"

Vincenzo Nibali (Ansa)

Al via oggi, con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore (21,5 km), la 54esima edizione della Tirreno-Adriatico NamedSport, in programma dal 13 al 19 marzo e organizzata da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport.Il primo team a partire sarà la AG2R La Mondiale alle 14.00, l'ultimo la Mitchelton-Scott alle 15.50. Ad affrontare la Corsa dei Due Mari con rinnovate ambizioni è Vincenzo Nibali, il campionissimo siciliano che vanta in carriera due vittorie al Giro, 2013 e 2016, una al Tour 2014 e una alla Vuelta 2010)."Cercheremo di interpretare al meglio la cronosquadre della prima tappa - ha spiegato lo 'Squalo dello Stretto', capitano della Bahrain-Merida - Le due prove contro il tempo (prima e ultima tappa) saranno importanti per definire la classifica generale. Dopo capiremo quale potrà essere il nostro obiettivo per la graduatoria".Tra i big in gara, il britannico del Team Sky Geraint Thomas, vincitore del Tour 2018, l'olandese della Sunweb Tom Dumoulin, primo nel Giro 2017 e secondo a Giro e Tour nel 2018, lo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic, fresco vincitore dell'UAE Tour, ed il francese della Deceuninck-QuickStep Julian Alaphilippe, primo sabato alla Strade Bianche.