Innsbruck Mondiali di ciclismo: vince lo spagnolo Valverde, l'azzurro Moscon è quinto Nella gara femminile, bronzo per Tatiana Guderzo. I complimenti alla campionessa italiana da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Splendido risultato"

Tatiana #Guderzo torna sul podio mondiale... In Austria è splendido bronzo... A 34 anni la sua azione negli ultimi 15 chilometri è stata un capolavoro. Complimenti! 🇮🇹 pic.twitter.com/LL8TEaUEC1 — Giovanni Malagò (@giomalago) 29 settembre 2018



di Tiziana Di Giovannandrea Alejandro Valverde ha vinto, a Innsbruck, in Austria, la prova in linea dei Mondiali di ciclismo. Lo spagnolo ha vinto in volata davanti al francese Romain Bardet (secondo), al canadese Michael Woods (terzo) e all'olandese Tom Dumoulin (quarto). In quinta posizione, a circa 13 minuti dai quattro battistrada, il migliore degli azzurri Gianni Moscon.Per il 38enne iberico si tratta di un successo cercato da ben 17 stagioni (è professionista dal 2002), a coronamento di una grande carriera. Prima dell'odierna vittoria, Valverde è già salito sul podio iridato ben sei volte (in due occasioni secondo, una volta terzo) ma non aveva mai ottenuto la maglia di campione del mondo. Anche nei tre grandi giri è andato a podio, con una vittoria nella generale della Vuelta a Espana del 2009. Detronizzato dunque Peter Sagan, vincitore delle ultime tre prove in linea iridate consecutive. Ben 14 gli anni di distanza fra il neo campione del mondo e il trentino Moscon, che ha dimostrato di poter stare con i migliori, soprattutto in chiave futura.Podio mondiale per l'azzurra del ciclismo Tatiana Guderzo. L'italiana ha vinto la medaglia di bronzo. Al primo posto si è collocata l'olandese Anna van der Breggen che ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea femminile di ciclismo. Sul percorso di 155,6 km ad Innsbruck la campionessa olimpica in carica con un attacco a 39 km dalla fine, è arrivata da sola al traguardo con un vantaggio di di più di 3 minuti sull'australiana Amada Spratt a cui è andato l'argento. Terzo posto e medaglia di bronzo per l'italiana Tatiana Guderzo arrivata a più di 5 minuti dalla vincitrice."Tatiana Guderzo torna sul podio mondiale. In Austria è splendido bronzo. A 34 anni la sua azione negli ultimi 15 chilometri è stata un capolavoro. Complimenti". Così su Twitter, il presidente del Coni, Giovanni Malago', ha celebrato il podio mondiale dell'azzurra del ciclismo.