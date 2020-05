Pechino ​Cina: Anp e Ccppc, i due organi del Parlamento

L'Assemblea nazionale del Popolo (Anp) è l'organo legislativo della Cina, e si riunisce annualmente in contemporanea con il suo organo consultivo, la Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc). I circa cinquemila delegati dei due organi giungono a Pechino da tutta la Cina e si riuniscono nella Grande Sala del Popolo, che affaccia su piazza Tiananmen.A capo dell'Anp è Li Zhanshu, numero tre della gerarchia politica di Pechino, mentre presidente della Ccppc è Wang Yang, numero quattro. Entrambi siedono nel Comitato permanente del Politburo, il vertice del Partito comunista cinese, composto di sette membri, tra cui il presidente cinese e segretario generale del Pcc, Xi Jinping, e il primo ministro Li Keqiang, che annualmente pronuncia un discorso sul rapporto di lavoro del governo all'inizio dell'Assemblea nazionale del Popolo. La "doppia sessione" degli organi si svolge quest'anno con circa 80 giorni di ritardo rispetto al tradizionale appuntamento di inizio marzo a causa dell'epidemia di Covid-19 e ha una durata accorciata rispetto al solito.Dall'Anp, di cui è iniziata oggi la seconda sessione plenaria, è attesa l'approvazione delle leggi: nel caso di quest'anno le attenzioni si concentrano sulle discussioni riguardanti le bozze del primo Codice civile unitario e sulla risoluzione per la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, che ha innescato forti proteste nell'ex colonia britannica ed è nel mirino delle critiche a livello internazionale per l'accusa di minare l'autonomia di cui gode Hong Kong. Il termine dei lavori della Ccppc è previsto per il 27 maggio (erano cominciati il 21 maggio), mentre l'Anp si concluderà il giorno successivo, il 28 maggio (con inizio il 22 maggio scorso).