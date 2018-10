Cina, attacco a colpi di coltello in un asilo: 14 bambini feriti A compiere il gesto, di cui non è ancora chiara la motivazione, è stata una donna di 39 successivamente arrestata.

Quattordici bambini sono rimasti feriti durante un attacco a colpi di coltello in una scuola materna a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Lo riferisce la polizia della metropoli dal proprio account Weibo, il Twitter cinese. L'attacco è avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, le 3.30 del mattino in Italia, alla scuola materna Xinshiji, nel distretto di Banan: a compiere il gesto, di cui non è ancora chiara la motivazione, è stata una donna di 39 anni di cognome Liu, successivamente arrestata. L'attacco è avvenuto mentre i bambini stavano rientrano in classe dopo gli esercizi mattutini all'aperto, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva statale, China Central Television. I piccoli feriti sono stati ricoverati in ospedale.