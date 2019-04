Dazi, accordo vicino tra Cina e Usa. Premier cinese: incontri fruttuosi

E' vicino un accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi commerciali. Ieri il presidente Usa, Donald Trump ha annunciato che un'intesa potrebbe essere raggiunta "entro le prossime quattro settimane, forse qualcosa di più o forse qualcosa di meno". Il capo della Casa Bianca non ha però detto se sia stato già convocato un summit. "Se sarà raggiunto un accordo, si farà un incontro", si è limitato a dire Trump. Il vice premier cinese Liu He, ha invece detto che le due parti si stanno avvicinando a un accordo e ha definito gli ultimi incontri "fruttuosi". I negoziatori Usa e cinesi, ha aggiunto il vice premier secondo le agenzie di stampa cinesi, "hanno raggiunto un'intesa sulle questioni più importanti come quelle di un accordo commerciale".Le trattative fra le due superpotenze quindi vanno avanti nel tentativo di sciogliere i nodi rimasti sul tavolo, fra i quali la tutela della proprietà intellettuale e l'attuazione dell'intesa. "Gli ultimi chilometri di una maratona sono i più lunghi e quelli più duri" riassume Peter Navarro, il consigliere sui temi commerciali di Trump. "E' un accordo positivo per il mondo, avrà un forte impatto" dice il tycoon. Fra i problemi irrisolti ci sarebbe la richiesta di Pechino di rimuovere gli attuali dazi americani sui prodotti cinesi. Washington invece preme per un meccanismo stringente di attuazione dell'intesa che le consenta di assicurarsi il rispetto dei termini fissati da parte della Cina. La bozza dell'accordo concederebbe a Pechino fino al 2025 per centrare alcuni target in termini di acquisti di prodotti americani e concedere alle aziende statunitensi di poter controllare al 100 %societa' in Cina.