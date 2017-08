Ancora nessuna notizia su eventuali danni a persone o cose Cina. Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 colpisce all'alba confine con il Kazakistan Ieri un altro violento terremoto di magnitudo 7.0 nella provincia di Sichuan, ha causato la morte di almeno 13 persone, tra cui almeno sei turisti. Oltre 175 i feriti, tra cui un cittadino francese e una donna canadese, come confermato dalle autorità locali

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 5:27 ora locale (l'1:27 in Italia) nell'estremo nordovest della Cina, al confine col Kazakistan. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato nella regione dello Xinjiang, circa 60 km a ovest-sudovest del villaggio di Todok e 225 a est della kazaka Zharkent. La scossa è stata seguita 12 minuti dopo da una forte replica di magnitudo 5.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.Ieri un altro violento terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la zona sud occidentale della Cina, nella provincia di Sichuan, uccidendo almeno 19 persone, tra cui almeno sei turisti. Oltre 247 i feriti, tra cui un cittadino francese e una donna canadese, come confermato dalle autorità locali. Il terremoto, avvenuto nella serata di ieri, ha colpito una zona scarsamente abitata ma ambita meta turistica a 200 chilometri a nord-ovest dalla città di Guangyuan ad una profondità di 10 chilometri, come rilevato dal Geological Survey degli Stati Uniti. Scosse sono state avvertite anche nella meta turistica della riserva naturale di Jiuzhaigou.Tra le 19 vittime vi sarebbero almeno sei turisti, secondo il servizio media della Cina. Il governo provinciale ha fatto sapere che circa 31.500 turisti sono stati evacuati dalla zona. Alcuni si sono già accampati all'aeroporto di Jiuzhaigou, in attesa dei voli: lo scalo è aperto ma molti voli registrano ritardi.