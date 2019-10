Cina, alla parata per i 70 anni dalla fondazione anche i missili intercontinentali "Dobbiamo rimanere impegnati nella strategia di riunificazione pacifica e di un Paese, due sistemi", ha detto il presidente cinese, Xi Jinping

Condividi

Alla parata militare per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese ci sono anche ,per la prima volta, i missili intercontinentali mobili a combustibile solido DF41, i temuti vettori balistici capaci di raggiungere il territorio Usa in meno di un'ora. Durante l'ispezione delle truppe in limousine da parte del presidente Xi Jinping, che è anche commander-in-chief, si sono visti diversi missili, tra cui i DF58, i DF31 e i DF17."Dobbiamo rimanere impegnati nella strategia di riunificazione pacifica e di un Paese, due sistemi", ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, nel discorso che ha introdotto la parata militare in riferimento alle questioni di Hong Kong, Macao e Taiwan. "Uniremo l'intero Paese e continueremo a batterci per la completa riunificazione del nostro Paese".Una lunga raffica di colpi a salve sparata dai cannoni su piazza Tiananmen ha dato il via alle celebrazioni per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese, subito dopo una breve introduzione del premier Li Keqiang, con la grande parata militare che è la parte più attesa e importante. Il presidente Xi Jinping, indossando l'abito in stile Mao, è sul loggione allestito sulla porta di ingresso della Città Proibita, avendo alla sua destra l'ex presidente Hu Jintao e alla sua sinistra l'ex leader Jiang Zemin.