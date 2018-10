Buona sorte ​Cina: turista salta a 120 metri d’altezza, ma dimenticano di fissargli il gancio di sicurezza Il parco tematico cinese Wansheng Ordovician è noto per i suoi giochi acrobatici estremi

Un visitatore del parco tematico cinese Wansheng Ordovician, noto per i suoi giochi acrobatici estremi, ha partecipato alla prova del salto sulle tavolette su un ponte sospeso a 120 metri d’altezza. Gli addetti però hanno dimenticato di fissargli il gancio di sicurezza che lo legava a una fune. L’uomo è riuscito ad attraversare il ponte salvo poi accorgersi che il gancio di sicurezza non era stato fissato a dovere. Commento sui social locali: è nato con la camicia, ma ha già consumato tutto il limite della fortuna concessa per l’intero periodo della vita.