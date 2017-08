Evacuazioni in corso Cina. Violento terremoto nella provincia di Sichuan: si temono centinaia di morti L'epicentro, a circa 10 km di profondità, è stato localizzato nella prefettura di Ngawa, popolata in gran parte da tibetani e vicina alla riserva naturale di Jiuzhaigou. Oltre 130.000 abitazioni sono danneggiate

A 7.0-magnitude #earthquake struck #Jiuzhaigou county in Sichuan province at 9:19 pm on Tuesday, China Earthquake Networks Center said. pic.twitter.com/spotmXYyzZ — China Daily (@ChinaDailyUSA) 8 agosto 2017

Almeno cinque persone sono morte, oltre 60 ferite, di cui 30 in condizioni gravi. E' il primo bilancio ufficiale - reso noto dalle autorità locali - del terremoto di magnitudo 7.0 (6.5 secondo l'istituto di geofisica americano) che ha colpito la provincia sud occidentale del Sichuan. La Commissione nazionale Disastri - secondo una prima valutazione di quanto accaduto - teme che i morti possano essere un centinaio. Dalla sua pagina web, la Commissione riferisce anche di oltre 130.000 abitazioni danneggiate.I feriti sarebbero migliaia, e sono in corso di evacuazione. L'epicentro, a circa 10 km di profondità, è stato localizzato nella prefettura di Ngawa, popolata in gran parte da tibetani e vicina alla riserva naturale di Jiuzhaigou, rinomata destinazione turistica. In quell'area, riferisce un tweet del 'Quotidiano del popolo', è morto almeno un turista, vi sono diversi feriti e oltre un centinaio di persone sarebbero rimaste intrappolate. La Croce Rossa cinese ha inviato 1.000 kit di pronto soccorso, 2.000 coperte e 200 tende.Nel 2008 la stessa provincia contò 87.000 morti a causa di un sisma di magnitudo 8. Il Centro sismologico cinese - in un post su Weibo - ha annunciato che "Forze armate e forze paramilitari sono pronte a coadiuvare gli sforzi di soccorso in caso di disastri a Jiuzhaigou".