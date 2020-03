Cina Coronavirus, a Wuhan riaprono le prime aziende La Cina consentirà la ripresa dell'attività di alcune aziende a Wuhan, la città epicentro dell'epidemia. Australia, India, Bahrein Serbia, Giamaica si aggiungono ai Paesi che impongono restrizioni all'Italia

Wuhan e Hubei provano a tornare alla normalità. La provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina, ha annunciato la graduale "ripresa del lavoro e della produzione".Lo scrive il Quotidiano del Popolo, spiegando che le aziende avranno il via libera sulla base del livello di rischio nell'area in cui operano. Secondo quanto annunciato potranno riprendere le attività e la produzione, previa autorizzazione ufficiale, le aziende coinvolte nei beni di prima necessità e quelle "fondamentali per la catena industriale". Per altre lo stop dovrebbe proseguire fino al 20 marzo.Il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi avevano informato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in merito a un focolaio di polmonite sconosciuta nella città di Wuhan, nella parte centrale del Paese, nella provincia di Hubei.Sono 3.158 i morti in Cina a causa della Covid-19 e nel gigante asiatico si registrano ormai 80.778 contagi. Gli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie cinesi e relativi alla giornata di ieri parlano di 24 nuovi casi confermati e 22 morti, tutti nella provincia di Hubei, dove si trova la città di Wuhan, epicentro dell'epidemia. Lunedì in Cina si erano registrati 19 nuovi casi e 17 morti.Secondo i dati dell'Oms, il numero di casi confermati al di fuori della Cina ha superato 32.770 in 109 Paesi, con 872 persone che hanno perso la vita.L'India ha sospeso tutti i visti ai cittadini di Spagna, Francia e Germania a causa dell'alta incidenza di coronavirus in quei Paesi. Le autorita' indiane hanno inoltre sospeso i visti di "tutti gli stranieri che sono stati in Cina, Iran, Italia- principale focolaio europeo con oltre 10.000 contagiati- Corea del Sud, Giappone, Francia, Germania e Spagna" dal primo febbraio scorso e non sono ancora entrati nelPaese. Rimanono sospesi i visti rilasciati prima del 3 marzo a cittadini di Italia, Corea del Sud e Giappone, e quelli della Cina, rilasciati prima del 5 febbraio.Il premier australiano Scott Morrison ha annunciato il divieto d'ingresso nel Paese per chi arriva dall'Italia. Un divieto simile era già in vigore per Cina, Iran e parti della Corea del Sud. Il governo ha anche invitato gli australiani a non viaggiare in varie regioni, nonché in tutta l'Italia . A cittadini australiani e residenti con permesso permanente sarà consentito tornare, ma dovranno restare in isolamento per due settimane."Il governo" iraniano "sta facendo del suo meglio per ridurre le conseguenze della Covid-19 sull'economia e sulla vita delle persone". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in dichiarazioni diffuse dal sito web della presidenza. In Iran l'ultimo bilancio ufficiale parla di 291 morti a causa della diffusione del coronavirus.Il Bahrein conferma 77 nuovi casi di coronavirus e nel Paese sale così a 189 il numero delle infezioni. Stando alle ultime notizie delle tv satellitari arabe, i nuovi casi riguardano cittadini del regno evacuati dall'Iran, considerato il focolaio dell'epidemia nella regione. Il Bahrein ha anche annunciato che 30 persone sono guarite dopo essersi ammalate a causa della diffusione della Covid-19.In Serbia sono stati accertati nelle ultime ore altri sette casi di contagio da coronavirus, con il totale che sale a 12. Come ha riferito il ministero della sanita', citato dai media, cinque dei sette casi sono legati a contatti avuti con due donne risultate positive ieri dopo aver incontrato un'altra donna venuta in Serbia dall'estero, mentre gli altri due hanno contratto il covid-19 dopo essere stati in Italia e in Germania. I pazienti sono ricoverati in ospedali di Belgrado, Novi Sad e Nis. Il governo serbo ha disposto il divieto di ingresso nel paese di persone provenienti da Italia, Cina, Corea del sud, Iran e Svizzera.Primo caso di contagio del nuovo coronavirus in Giamaica, a Kingston. Lo ha annunciato il ministero della Salute, secondo Cnn, e si tratta di una donna giamaicana che di recente è stata nel Regno Unito. Da domenica la paziente è in isolamento, mentre le autorità sanitarie lavorano per impedire il contagio a livello comunitario. La Giamaica ha imposto restrizioni di viaggio a otto Paesi (Cina, Italia, Corea del Sud, Iran, Singapore, Spagna, Francia e Germania).