Cinema America, Conte: Episodio gravissimo. Salvini: combattiamo contro ogni genere di violenza

"Noi combattiamo contro ogni genere di violenza, che siano comunisti o fascisti. Del resto io faccio il ministro che reprime la violenza. Ho letto che qualcuno anche su questo episodio ha provato a dare la colpa a Salvini". A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Washington dove inconterà il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo. Salvini ha così commentato l'aggressione a Roma a quattro giovani che indossavano la maglietta del Cinema America."Pochi anni or sono un gruppo di ragazzi si è organizzato ed è intervenuto a salvare dalla demolizione il Cinema America di Trastevere. Da quell'esperienza è nata l'associazione oggi denominata "Piccolo America", che ha curato varie rassegne estive, gratuite. Ieri alcuni giovani presenti all'arena romana di piazza San Cosimato sono stati aggrediti perché non hanno ceduto a un gesto di sottomissione: non si sono tolti la maglia bordeaux col logo dell'Associazione, sinonimo per gli aggressori di fede "antifascista". Aspettiamo le necessarie verifiche, ma se i fatti fossero confermati sarebbe un episodio gravissimo, aggravato dalla intolleranza ideologica". A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando l'aggressione a Roma a quattro giovani che indossavano la maglietta del Cinema America.