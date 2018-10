Cortometraggi in gara Cinema, da Roma a Cannes in 48 ore e 7 minuti Torna "The 48 Hour Film Project", la sfida tra i film girati in 48 ore arrivata alla 12ma edizione. Chi vince, vola al Filmpalooza e a Cannes a sfidare il resto del mondo

Condividi

Quarantotto ore, due giorni per scrivere, girare e montare un film di massimo 7 minuti e minimo 4, rispettando una serie di regole ferree. Incredibile? Allora andate a vedere (gratis) quello che hanno realizzato i giovani filmmakers italiani questo weekend al cinema Aquila e all’Odeon Multiscreen di Roma, prima della cerimonia di premiazione domenica 28 al Teatro Brancaccio. E vi ricrederete.Si tratta di “The 48 Hour Film Project”, un concorso giunto alla sua XII edizione e presente a Roma e in oltre 140 città di tutto il mondo. In Italia da 5 edizioni il concorso è organizzato da Le Bestevem, un’associazione culturale di sole donne impegnate in progetti culturali e nell’ideazione e produzione audiovisiva. Donne che hanno fatto un lavoro delle proprie passioni, a partire proprio da un corto con Tinto Brass, col maestro però davanti alla telecamera come protagonista in mezzo a venti donne.Quest’anno dei quasi 70 progetti presentati, 52 sono arrivati alla fase finale, e una cospicua parte di questi sono di un alto livello tecnico. Come ‘paletto’ messo ai partecipanti, oltre al tempo e al genere estratto a sorte, l’inserimento nel corto di tre elementi: un personaggio, Guglielmo/a Tomasi che fa l’arrotino; un oggetto, un Meneki Niko, il gatto cinese che saluta con un braccio; una linea di dialogo, “rispondetemi asap”.I corti saranno votati da una giuria di addetti ai lavori che copre l’intero arco delle professionalità necessarie per la realizzazione di un film, dalla regista Cristina Comencini a Ian Anderson, voce e leader dei Jethro Tull, presenti in teatro la sera del 28 o in teleconferenza. I vincitori avranno l’occasione di gareggiare contro i cortometraggi provenienti da tutto il mondo al Filmpalooza 2019 (dove negli ultimi tre anni il titolo di miglior attore è stato vinto da un italiano) e, in caso di ulteriore vittoria, potranno aggiudicarsi la possibilità di concorrere nella sezione Short Film Corner al Festival di Cannes 2019. Grazie alla partnership con RAI, inoltre, i migliori corti realizzati durante il concorso verranno trasmessi su Rai Movie, anche sul Web.Tra i generi sorteggiati quest’anno: western, fish of water, spy, drammatico, noir, muto, commedia, film per famiglie, horror e action movie: tutto in 7 minuti. Il futuro del nostro cinema passa anche di qui.