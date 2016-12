Cinema, morta Carrie Fisher, la Leila di 'Star Wars'

È morta Carrie Fisher, la principessa Leila della trilogia originale di Star Wars."È con grande dolore che la figlia Billie Lourd conferma che la sua amata mamma, Carrie Fisher, si è spenta alle 8.55 di questa mattina", recita un comunicato del portavoce della famiglia, Simon Halls. "Era amata dal mondo e ci mancherà profondamente, vogliamo ringraziarvi per i vostri pensieri e le vostre preghiere".L'attrice - figlia di Debbie Reynolds - si è spenta a soli 60 anni; conobbe a 21 anni il successo, quando interpretò il ruolo di Leila in Star Wars: era il 1977.Si trovava su un volo proveniente da Londra e diretto a Los Angeles, il 23 dicembre, quanto è andata in arresto cardiaco, un quarto d'ora prima dell'atterraggio. L'attrice è stata portata il più in fretta possibile in ospedale. Il giorno successivo la madre Debbie Reynolds aveva fatto sapere che la figlia era in condizioni stabili.Il personaggio della principessa Leila divenne determinante nella sua vita e la segnò per sempre, ma non le diede mai fastidio essere identificata con lei. Leila, a capo dell'Armata Ribelle, era la principessa senza paura, coraggiosa e bella.Nei tardi anni Settanta iniziò ad abusare di droga e poi di alcol: la sua divenne una vera e propria dipendenza, che rischiò di minarle la carriera. A 28 anni finì in overdose e fu allora che accettò di essere affetta da disturbo bipolare dell'umore.