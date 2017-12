Aveva 92 anni, il regista argentino viveva da tempo a Roma È morto Fernando Birri, padre del nuovo cinema latino americano

È morto nella sua abitazione a Roma, il regista cinematografico argentino di origine italiana Fernando Birri. Aveva 92 anni ed era considerato il padre del nuovo cinema latino americano. La camera ardente sarà allestita domani, dalle ore 10 alle 16, nella sede dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma.Nato il 13 marzo 1925 a Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina), Birri si trasferì a Roma dagli anni giovanili: si formò al Centro sperimentale di cinematografia nel clima del neorealismo e nell'entusiasmo degli insegnamenti di Cesare Zavattini. Iniziò a lavorare come assistente di Carlo Lizzani, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini e Francesco Maselli. Nel 1951 diresse il suo primo documentario "Selinunte".A Roma conobbe anche la compagna della sua vita Carmen Papio che divenne presto sua moglie. Tornato in Argentina, nella sua Santa Fé fondò l'Instituto de Cinematografia de la Universidad del Litoral e girò la prima inchiesta di argomento sociale filmata in America Latina: "Tire dié" (1960). Del 1961 è invece il suo primo film a soggetto, "Los inundados", che vinse il Premio Opera prima alla XXIII Mostra del Cinema di Venezia.Nel 1963 Birri è costretto a lasciare l'Argentina e le sue esperienze le raccoglie nel volume "La scuola documentarista di Santa Fe" considerato una esperienza-pilota, contro il sottosviluppo cinematografico in America Latina. Nel 1979, al termine del lungo lavoro sul film sperimentale "Org", lanciò il suo 'Manifesto del coSmunismo o comunismo coSmico - Per un cinema cosmico, delirante e lumpen".Viaggiatore instancabile in tutto il mondo, fu, come lo definì lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, "il fondatore del Nuovo cinema latinoamericano", contribuendo alla formazione di intere generazioni di cineasti. Nel 1982 ha fondato in Venezuela il laboratorio Ambulante de Poéticas Cinematogràficas Càtedra Glauber Rocha, la cui esperienza ha diffuso poi in tutto il mondo (Roma, Bilbao, Città del Messico, Managua, Bogotà, Medellin, Luanda, Maputo, Stoccolma, Goteborg e Buenos Aires).Nel 1986 Birri diede vita, con Garcia Marquez su richiesta di Fidel Castro, alla Escuela Internacional de Cine y TV de Tres Mundos (America Latina y el Caribe. Africa y Asia) a Cuba, della quale è stato direttore fino al 1991. L'obiettivo era quello di promuovere e diffondere il nuovo cinema latinoamericano.Negli ultimi anni Birri, mentre si susseguivano rassegne e retrospettive sul suo cinema, Birri ha continuato a riflettere e intervenire pubblicamente sui problemi più importanti che sono di fronte all'umanità intera.Legatissimo all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, Birri ne ha seguito l'attività facendo parte dell'assemblea dei garanti.Nel 1988 Birri diresse "Un signore molto vecchio con delle ali enormi", film tratto da un racconto di Gabriel Garcia Marquez con il quale ha scritto anche la sceneggiatura. Nel 1999 ha dato vita alla Fundacion Fernando Birri de Artes Multimediales, con sede a Santa Fe, dedicata alla formazione di giovani artisti nel campo audiovisivo. Nel 2011 ha ideato e diretto il suo ultimo film "El Fausto criollo", una tragicommedia musicale e grottesca, liberamente tratta dal poema di Estanislao del Campo (1866) un classico della letteratura gauchesca argentina.