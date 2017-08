Cerimonia 9 dicembre a Berlino Cinema. Nella shortlist degli Efa: Ozpetek, Castellitto, De Angelis e Carpignano Nelle prossime settimane, gli oltre 3.000 membri dell'European Film Academy voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo. Le nomination saranno annunciate il 4 novembre al Seville European Film Festival, in Spagna

Ci sono anche i film di Ferzan Ozpetek (Rosso Istanbul), Edoardo De Angelis (Indivisibili), Sergio Castellitto (Fortuna) e Jonas Carpignano (A Ciambria) tra i 51 titoli candidati per una nomination agli European Film Awards 2017. Lo hanno comunicato European Film Academy ed EFA Productions.Sono 31 i paesi europei rappresentati in un elenco che illustra la grande eterogeneità del cinema europeo. Nei 20 paesi con il maggior numero di membri EFA, questi ultimi hanno votato direttamente un film nazionale da inserire nella lista di selezione. A completamento della lista, un Comitato di Selezione composto dai membri dell' EFA Board e da esperti invitati come Péter Bognár (Ungheria), Dave Calhoun (UK), Giorgio Gosetti (Italia), Christophe Leparc (Francia) Jacob Neiendam (Danimarca) e Alik Shpilyuk (Ucraina) ha incluso altri titoli.Nelle prossime settimane, gli oltre 3.000 membri dell'European Film Academy voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo. Le nomination saranno annunciate il 4 Novembre al Seville European Film Festival, in Spagna. Ad una giuria composta da 7 membri spetterà invece il compito di assegnare i premi per le categorie Direttore della Fotografia, Montatore, Scenografo, Costumista, Trucco e Parrucco, Compositore e Sound Designer Europeo. La cerimonia di premiazione dei vincitori della 30ma edizione degli European Film Awards si terrà il 9 dicembre a Berlino.