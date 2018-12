84 candeline per l'"attrice non per vocazione" Tanti auguri a Giovanna Ralli, icona del cinema con Roma nel cuore Nel 1966 vince il Nastro d'argento come miglior attrice per "La fuga" di Paolo Spinola. Nel 1975 altro Nastro come attrice non protagonista per "C'eravamo tanto amati" di Ettore Scola. Il 31 marzo 2014 ha ricevuto il Premio Anna Magnani alla carriera

Condividi

Attrice non per "vocazione" ma per esigenza. "Ho iniziato come comparsa col desiderio di mettere qualcosa nello stomaco. Venivamo dalla guerra, mio papà aveva perso il lavoro. A me interessava il cestino col cibo tra un ciak e l’altro!". A parlare - durante la storica trasmissione di Rai1, "Domenica in" - Giovanni Ralli, tra le più grandi attrici di cinema e teatro del Novecento, che il 2 gennaio spegne 84 candeline (è nata nel 1935 al Rione Testaccio, nel cuore della Capitale). "A distanza di moltissimi anni, ogni tanto vado nel mio quartiere a vedere alcuni luoghi a me cari, come la Chiesa dove ho fatto la mia prima Comunione o la mia scuola - ricorda l'attrice in un'intervista - Sono molto legata a quella zona, molto. Poi dopo la guerra, poiché mio padre aveva un negozio di panificio a piazza Fiume, ci siamo trasferiti da quelle parti, in via Po, in via Tirso, ecc.. , zone di Roma molto diverse da Testaccio".Nel corso dell'incontro con Mara Venier, ha parlato - non senza un velo di commozione - del grande amore della sua vita, il marito, l'avvocato Ettore Boschi: "Detestavamo entrambi la mondanità e la sera, quando tornava finivamo spesso sul divano, felici, dopo un piatto di spaghetti al pomodoro, davanti a un vecchio film”.Inizia a recitare all'età di quasi 7 anni nei film "La maestrina" (1942) di Giorgio Bianchi e "I bambini ci guardano" (1943) di Vittorio De Sica. Poi a 15 anni, facendo delle vere e proprie comparsate in pellicole dirette, tra gli altri, da Alberto Lattuada e Federico Fellini (Luci del varietà; 1950), Luigi Zampa (Signori, in carrozza!; 1951) e Aldo Fabrizi (La famiglia Passaguai; 1951).Da qui in poi le vengono affidate parti da protagonista in film come "Racconti romani" (1955), di Gianni Franciolini, "Il bigamo" (1956), per la regia di Luciano Emmer e "Una pelliccia di visone" di Glauco Pellegrini. Alla fine però l'attrice si ritrova sempre ad interpretare lo stesso ruolo, quello della popolana romana, un'etichetta che rimarrà sempre, anche nelle sue più recenti interpretazioni. Negli anni successivi Sergio Amidei (conosciuto a metà degli anni cinquanta) la presenta a Roberto Rossellini, che accetta di dirigerla in due film: "Il generale Della Rovere" e "Era notte a Roma". Nel 1955 gira anche "Le ragazze di San Frediano" (1955), di Valerio Zurlini.Ralli lavorò anche con Mario Monicelli che nel 1955 la diresse in "Un eroe dei nostri tempi". Ancora una volta al suo fianco l'indimenticabile Alberto Sordi. Con l'attore, ricorda l'attrice, c'è stato sempre grande rispetto, grande sintonia.Con Sordi memorabile è stato il film "Costa azzurra" di Vittorio Sala (1959).Nel 1961, Giovanna Ralli, intervistata da Luigi Silori ha parlato delle sue letture preferite nel corso di una puntata del 1961 di "Uomini e Libri", la popolare trasmissione della Rai che andò in onda dal 1958 al 1962.Con il film "La fuga" di Paolo Spinola, vince il Nastro d'argento alla migliore attrice protagonista. Ralli poco dopo deciderà di trasferirsi a Hollywood. Tra i suoi film americani, l'interpretazione più convincente è nel film di Blake Edwards "Papà, cosa hai fatto in guerra?" (1966), nel ruolo di una siciliana tutto pepe. In questo periodo conosce l'attore Michael Caine.Giovanna decide di tornare in Italia negli anni settanta. Tra i film girati in quel periodo: "C'eravamo tanto amati" di Ettore Scola, che le vale il Nastro d'Argento alla migliore attrice non protagonista; "Di che segno sei?" di Sergio Corbucci e "Per amare Ofelia" di Flavio Mogherini, entrambi in coppia con Renato Pozzetto.All'inizio del 1980, Ralli decide per un suo temporaneo ritiro del mondo del cinema, che durerà per tutto il decennio; si dedicherà però al teatro, tornando sul grande schermo solo nel 1991, nel film "Verso sera". Negli anni Novanta prevale ancora una volta la sua voglia di adeguarsi ai tempi e quindi incomincia a partecipare a molte di quelle fiction che di lì a poco invaderanno la televisione italiana, fra cui "Un prete tra noi", "Ho sposato uno sbirro" e "Tutti pazzi per amore". Negli ultimi anni accantona quasi completamente il cinema, concedendosi solo piccole partecipazioni a film minori. Il 31 marzo 2014 riceve il Premio Anna Magnani alla carriera. Il 15 giugno 2015 al Taormina Film Festival dichiara l'intenzione di ritirarsi dalle scene.