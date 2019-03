Terremoto Marche, cinque scosse tra Fermano e Piceno: paura e nessun danno La prima, di magnitudo 3.1 - ad una profondità di 11 km - è delle 10:22. Altre scosse sono state registrate dalla tarda serata di ieri. Il sindaco di Pedaso - dalla pagina Facebook - tranquillizza i cittadini: "Non è legata al sisma della zona montana registrato tra il 2016 e il 2017"

Condividi

Tanta paura tra la gente ma nessun danno. Altre due scosse di terremoto sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo della costa marchigiana. La prima, di magnitudo 3.1 ad una profondità di 11 km, è delle 10:22, mentre la seconda, di intensità 3.6, è stata registrata alle 10:55, ad 8 km di profondità. Dalla tarda serata di ieri scosse di magnitudo 3.1 sono state registrate al largo delle Marche, davanti alla costa fermano-picena. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse sono avvenute intorno alle 22 e alle 23 con ipocentro tra gli 11 e i 19 km di profondità ed epicentro tra e 10 e i 18 km di distanza da Pedaso (Fermo). Non si segnalano danni a persone o cose.Oltre che a Pedaso, le due scosse sono state chiaramente avvertite lungo il litorale adriatico fermano-piceno, da Porto San Giorgio a Cupra Marittima, e parzialmente anche nell'interno dell'area a cavallo tra le due province. E' stato il sindaco di Pedaso, Paolo Calcinaro a tranquillizzare i suoi concittadini, con un post sul suo profilo su facebook: dalle notizie ricevute, la scossa "non è legata al sisma della zona montana registrato tra 2016/2017". Secondo l'Ingv, l'epicentro delle scosse è stato registrato in mare aperto, ad una decina di chilometri al largo di Pedaso e a una profondità tra gli 8 e i 19 chilometri.