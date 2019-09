Cittadinanza, riparte alla Camera il ddl Ius Culturae L'esame riprenderà giovedì 3 ottobre, relatore sarà Giuseppe Brescia del Movimento 5 Stelle. Diversi i testi presentati da vari partiti

di Tiziana Di Giovannandrea Giovedì 3 ottobre ripartirà in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza agli stranieri, vista anche la nuova maggioranza Pd-Movimento 5 Stelle.Il relatore sarà Giuseppe Brescia del M5S, presidente della Commissione, dopo che l'ex relatore Roberto Speranza è entrato a far parte del governo Conte bis come ministro della Salute.A fine ottobre 2018 la proposta di legge, prima firmataria Laura Boldrini del gruppo di LeU, ora nel Pd, fu incardinata in quota opposizioni.Il testo prevede la concessione della cittadinanza italiana ad un/una minorenne straniero/a entrato/a in Italia entro 12 anni e che abbia concluso almeno un ciclo di studi per 5 anni regolarmente nel territorio nazionale.La ripresa dei lavori sullo Ius Culturae è stato reso noto dal presidente della Commissione: "In Commissione arriveranno altre proposte di altri gruppi, tra cui anche quella del M5S, e le esamineremo. Personalmente credo che lo Ius Culturae possa rappresentare una soluzione ragionevole, anche perché mette al centro le nostre scuole come potente fattore di integrazione. Spero che la politica tutta, maggioranza e opposizione, si dimostri all'altezza di un dibattito che chiama in causa diritti e doveri, appartenenza e inclusione", afferma Brescia.Per il Pd,commenta: "Ecco il primo piccolo passo avanti: il 3 ottobre alla Camera comincerà la discussione sullo Ius Culturae. Si può fare. E si può fare subito".Il Carroccio, invece, annuncia battaglia: "La Lega si batterà contro lo Ius Soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma. Se questa è la priorità del governo, povera Italia...", così il leader della Lega, Matteo