M5s: "Più forza ai cittadini contro ingiustizie" Class action. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 206 sì Il disegno di legge, composto di sette articoli, riforma l'attuale disciplina 'spostandola' dal Codice del consumo al Codice di procedura civile, delineando uno strumento di applicazione e portata più ampia. Critiche le opposizioni. Forza Italia parla di "legge pericolosa"

Via libera definitivo a larghissima maggioranza dell'Aula del Senato al Ddl di riforma dell'istituto della class action. Tutti i gruppi si sono pronunciati a favore tranne Forza Italia che si è astenuta (il senatore di FI Gaetano Quagliariello ha dichiarato il proprio no in dissenso dal gruppo). I voti a favore sono stati 206, i contrari uno e le astensioni 44. Il disegno di legge, composto di sette articoli, riforma l'attuale disciplina 'spostandola' dal Codice del consumo al Codice di procedura civile, delineando uno strumento diapplicazione e portata più ampia.In particolare, con il provvedimento si introduce nel Codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis 'Dei procedimenti collettivi', composto da 15 nuovi articoli. Si amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe: l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di 'diritti individuali omogenei'.L'azione sarà nella titolarità di ciascun componente della 'classe', nonchè delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia. I destinatari dell'azione di classe possono essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità non la Pubblica amministrazione.Una delle novità riguarda il cosiddetto 'opt in', cioè l'adesione all'azione che potrà avvenire, entro determinati termini, non solo nella fase successiva all'ordinanza ma anche in quella successiva alla sentenza. Inoltre si prevede che il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nel cosiddetto 'tribunale delle imprese' e si ridisciplina l'azione inibitoria collettiva.La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione; la relativa ordinanza va pubblicata entro 15 giorni ed è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. Per le modalità di adesione si delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal ministero della Giustizia.Un altro aspetto che non era trattato dal Codice del consumo è la disciplina degli accordi transattivi tra le parti. Si prevede che le nuove disposizioni si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore mentre a quelle precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni pre-vigenti."L'approvazione della nuova class action è una vittoria del Movimento 5 Stelle e di tutta l'Italia. Da oggi i cittadini hanno a disposizione uno strumento efficace per far valere i propri diritti nei confronti delle imprese che si comportano in modo scorretto. La nostra battaglia iniziò nel 2013 alla Camera con l'attuale ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Quel disegno di legge venne approvato all'unanimità ma poi si arenò senza motivo al Senato. Adesso con il Movimento 5 Stelle al governo diventa realtà". Lo afferma la senatrice M5S, Alessandra Riccardi, capogruppo in commissione Giustizia."La vecchia azione di classe introdotta nel 2006 ha funzionato poco e male. L'abbiamo ripensata profondamente, ora è più accessibile economicamente, aperta ad una partecipazione più ampia e con tempi di conclusione più brevi. E' compito dello Stato dare ai cittadini la forza di combattete le ingiustizie"."Purtroppo anche in questa occasione si è voluto approvare un provvedimento blindato, pericoloso e inadeguato che penalizzerà le imprese e impedirà gli investimenti. Ancora una volta, per motivi elettorali,non si è voluto un dibattito completo e compiuto su un argomento che riguarda direttamente i cittadini. Con questo ddl allontaneremo gli investimenti stranieri e scoraggeremo quelli interni". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Adriano Paroli durante la discussione sul ddl sulla class action."Siamo molto favorevoli - ha sottolineato il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia Lucio Malan - a misure che tutelino i consumatori e soprattutto è giusto che ci siano provvedimenti che compensino lo squilibrio che c'è sia per le dimensioni e la potenza di alcune aziende rispetto al consumatore e ancheper le truffe che vengono perpetrate a suo danno. Lo squilibrio però non deve essere rovesciato come si fa con questo ddl che produce un effetto punitivo per le aziende".