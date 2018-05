Bruxelles, il rapporto Ue Digitale, l'Italia resta indietro. Peggio solo Bulgaria, Grecia e Romania L'Italia si conferma fanalino di coda in Europa: nella misura dell'indice digitale europeo Desi per il 2018, si conferma 25esima su 28

25esima su 28 Stati membri dell'Ue. Per il quarto anno consecutivo l'Italia si conferma fanalino di coda nella classifica sulla digitalizzazione dell'economia e della società, secondo l'indice Desi pubblicato oggi dalla Commissione europea.Il Digital Economy and Society Index (Desi) e' un indice composito, pubblicato ogni anno dalla Commissione, che sintetizza gli indicatori rilevanti delle performance digitali dell'Ue e mostra l'evoluzione degli Stati membri nella competitivita' digitale.Il risultato italiano delude. E la Commissione sottolinea l'insufficienza delle misure adottate dal governo."La sfida principale è affrontare la carenza di competenze digitali. Benchè il governo italiano abbia adottato alcuni provvedimenti al riguardo, si tratta di misure che appaiono ancora insufficienti".Un risultato deludente, dunque, anche se alcuni passi avanti ci sono stati: La crescita della copertura della banda larga veloce dal 23esimo posto nel 2016 ha portato l'Italia al 13esimo del 2017. "Nel corso dell'ultimo anno l'Italia ha fatto registrare nel complesso un miglioramento, pur se la sua posizione nella classifica Desi è rimasta invariata - si legge nel rapporto sull'Italia - i progressi riguardano l'integrazione delle tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali e le prestazioni in termini di copertura delle reti di nuova generazione (NGA)".Secondo il rapporto, le conseguenze delle lacune italiane "risultano penalizzanti per tutti e cinque gli aspetti considerati: diffusione della banda larga mobile, numero di utenti Internet, utilizzo di servizi online, attività di vendita online da parte delle Piccole e Medie Imprese e numero di utenti eGovernment".E il verdetto complessivo resta negativo. In termini di connettività, con un valore pari a 52,8, l'Italia si piazza al 26esimo posto fra gli Stati membri dell'UE, retrocedendo di un posto rispetto alla classifica del 2017.Sul fronte del capitale umano scivola ulteriormente verso il fondo classifica, aggiudicandosi il quartultimo posto. Non ci sono progressi nemmeno sull'utilizzo di Internet, dove l'Italia si conferma al penultimo posto. Sul fronte dell'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, pur avendo fatto qualche progresso, l'Italia retrocede dal 19esimo al 20esimo posto in classifica, in quanto altri paesi hanno registrato un'evoluzione più rapida.Anche sull'eGovernment (l'utilizzo di Internet da parte di istituzioni governative come strumento di comunicazione con i cittadini, con le imprese e tra i diversi settori dell'amministrazione) l'Italia sta procedendo lentamente e si conferma al 19esimo posto nell'Ue.