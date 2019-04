Mercati Clima prefestivo. Borse miste e poco mosse

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per Wall Street, il Dow Jones avanza dello 0,35%, il Nasdaq è sopra la parità . In Europa seduta che prosegue debole dopo i dati sul Pmi e quelli sull'industria italiana, dove frenano gli ordini soprattutto dall'estero. Il Ftse Mib cede lo 0,13%, positive di circa mezzo punto Francoforte e Parigi, piatta Londra. Stabile lo spread, a 254 punti base, l'euro invece si indebolisce a 1,1240 sul dollaro. Ancora vendite sulla Juve, -2,8%, Finecobank -2%, Telecom -1,3%. In luce Buzzi, +2,3%.