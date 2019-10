L'aeroporto milanese è chiuso per ristrutturazione Clochard trovato morto nel parcheggio di Linate, aveva mani e piedi legati Sono stati gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione dell'aeroporto e del parcheggio a ritrovare il cadavere

Un uomo è stato trovato morto questa mattina a Milano nel parcheggio dell'aeroporto di Linate. Stando alle prime informazioni si tratta di un clochard di 42 anni. Al momento del ritrovamento aveva mani e piedi legati con un filo di ferro.Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 e sono stati gli operai che stanno lavorando alla ristrutturazione dell'aeroporto ad accorgersi della presenza del corpo e a chiamare immediatamente le forze dell'ordine.Indagano gli agenti della Questura di Milano. L'uomo è stato trovato nel parcheggio multipiano P2 dello scalo milanese e gli agenti della Polaria stanno ricostruendo la sua vita per capire le cause di quello che evidentemente è un omicidio. Informata, infatti, anche la sezione omicidi della Squadra Mobile. L'aeroporto di Linate dall'estate è chiuso per ristrutturazione e riaprirà il 26 ottobre così come il parcheggio.