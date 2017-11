Un altro homeless avrebbe confessato Clochard uccisa a Roma, fermato senzatetto: l'ho colpita L'uomo, 55enne, ha ammesso di averla aggredita; assieme ad un legale è stato ascoltato in procura a piazzale Clodio

Gli inquirenti della Procura di Roma hanno emesso un decreto di fermo nei confronti di un uomo accusato di aver ucciso la clochard brasiliana di 49 anni Norma Maria Moreira da Silva, lunedì notte in un sottovia vicino Porta Pia. L'indagato oggi ha reso interrogatorio davanti ai magistrati. Ieri in serata si è conclusa l'autopsia di Norma Maria Moreira da Silva.L'uomo sotto accusa è un altro senzatetto, Aldobrando Papi di 55 anni: avrebbe ammesso di aver colpito la donna con uno schiaffo e poi la stessa sarebbe caduta rovinosamente a terra.Papi è anche lui un clochard. Oggi assistito da un legale è stato ascoltato a piazzale Clodio per fornire la sua versione dei fatti. Già nei giorni scorsi Papi era uscito dall'anonimato spiegando quel che era avvenuto.Poi però aveva deciso di ritrattare e avvalersi della facoltà di non rispondere. Stamane dai ai magistrati ha deciso di parlare ancora. Ed alla fine la soluzione è stato il fermo. "Le ho dato uno schiaffo, lei è caduta, ha sbattuto la testa per terra ed è morta".Aldobrando Papi si è recato in Procura accompagnato dal suo difensore Stefano Valenza per raccontare al magistrato che indaga sulla vicenda quanto accaduto la sera di lunedì scorso nel sottopassaggio. In particolare l'uomo ha raccontato di essersi incontrato con la brasiliana nel sottopassaggio. Lei aveva bevuto molto e ad un certo punto hanno avuto una discussione. In preda alla rabbia Norma Maria Moreira da Silva lo ha preso per i capelli tirandoli con violenza. L'uomo ha reagito prendendola a schiaffi tanto da farla cadere per terra. Secondo quanto si è appreso il clochard ha anche detto di non aver visto sangue e di essersi subito allontanato lasciandola a terra.