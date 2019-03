Meno camerette piene, più condivisione Due mamme portano in Italia la Sharing economy dei giocattoli Un servizio sperimentale, la piattaforma online per la condivisione dei giocattoli, che consente di ordinarli e restituirli quando si desidera oppure acquistarli. Nato dall'idea di due giovani mamme, il portale debutta ufficialmente a Milano, Monza e Brianza con un progetto pilota che vuole approdare in tutta la penisola





Condividi

Genitori che vogliono offrire stimoli ed esperienze sempre diverse ai propri figli nella fascia d'età 0-12 anni, senza dover acquistare troppi giocattoli, evitando sprechi ed educando i bambini a un atteggiamento consapevole secondo i valori dello scambio, della condivisione e della cura degli oggetti.Sono il 'target' di due giovani mamme, Milvia Bonvicino e Alessandra Garini, co-founder del Club dei Giocattoli, una piattaforma online dove 'prendere in prestito' i giochi (pagando un abbonamento o scegliendo da un catalogo) e poi restituirli o acquistarli a prezzo agevolato. "Siamo molto attente all'educazione e vogliamo trasmettere ai nostri bambini valori come condivisione e sostenibilità, dicendo basta agli sprechi e alle camerette piene di giochi inutilizzati", dicono le mamme 2.0 che hanno portato l'iniziativa in Italia, per ora limitatamente a Milano, Monza e Brianza. La selezione e la scheda di accompagnamento dei giochi è curata da due neuropsicologhe dell'età evolutiva.Milvia Bonvicino e Alessandra Garini, co-founder del Club dei GiocattoliLo sharing dei giocattoli è anche un business, già presente all'estero, in particolare Stati Uniti, Asia e Nuova Zelanda, che comincia ad affacciarsi in Paesi europei come Germania e Regno Unito. E' utile per le aziende e anche per le famiglie. E con questa premessa il Club dei Giocattoli è stato finanziato dall'incubatore di startup Speed MI Up (dell'Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con il supporto del Comune di Milano).Il servizio, al debutto in Italia e quindi sperimentale, può essere sottoscritto con due formule diverse: un abbonamento mensile per ricevere a casa un kit di giochi a sorpresa, selezionati in base ad un questionario sulla fascia di età e interessi del bambino. Oppure si può scegliere e noleggiare da un catalogo online i giocattoli desiderati, con tariffa quindicinale. Giiochi che potranno essere restituiti oppure acquistati. Dopo il ritiro, prima della rimessa in circolo, saranno controllati e igienizzati.