Famoso il suo format "Cucine segrete" Cnn: morto suicida il grande chef-scrittore Anthony Bourdain E' stato trovato da un cuoco francese, Eric Ripert, in una camera d'albergo a Strasburgo. Stava lavorando a un nuovo episodio di 'Parts Unknown', il programma cult della Cnn che trasporta il telespettatore in luoghi fuori dalle rotte abituali, con cui ha vinto anche alcuni Emmy Awards. Il Presidente Donald Trump: evento molto triste. Asia Argento: "Muoio"

Television production is a tough business. Prior preparation prevents piss poor performance . On location with director @AsiaArgento and DP @dukefeng52 Chris Doyle in Hong Kong TONIGHT @PartsUnknownCNN pic.twitter.com/0od1mtOmsv — Anthony Bourdain (@Bourdain) 3 giugno 2018



"Un evento molto triste". Così il Presidente Usa, Donald Trump alla notizia del suicidio di Anthony Bourdain, diffusa dalla Cnn. Stordita per quanto accaduto, Asia Argento, da mesi legata sentimentalmente al grande chef. Sul suo profilo twitter ha scritto: "Muoio", rispondendo ai numerosi messaggi di condoglianze. Bourdain aveva 61 anni, noto come chef-scrittore e poi come chef-viaggiatore, è stato trovato da un cuoco francese, Eric Ripert, in una camera d'albergo a Strasburgo, in Francia, dove stava lavorando a un nuovo episodio di 'Parts Unknown', il programma cult della Cnn che trasporta il telespettatore in luoghi fuori dalle rotte abituali, con cui ha vinto anche alcuni Emmy Awards.Proprio durante la lavorazione di una puntata della trasmissione, Bourdain aveva conosciuto a Roma Asia Argento, 20 anni più giovane di lui, alla fine del 2016. Lui l'aveva sostenuta pubblicamente quando Asia Argento ha innescato il ciclone #MeToo, denunciando gli abusi sessuali subiti dal produttore di Hollywood Harvey Weinstein, anche di recente dopo il suo intervento al festival di Cannes.Autore di due romanzi gialli, il 61enne chef irriverente e imprevedibile si divideva tra rinomati ristoranti della Grande Mela e gli schermi televisivi. La star infatti aveva usato la cucina per diventare scrittore e viaggiatore di successo: nel 1999 aveva iniziato a scrivere il New York Times, raccontando la verità sulle cucine della città; nel 2000 aveva conquistato la ribalta internazionale con il bestseller Kitchen Confidential, e da lì gli si erano spalancate le porte della tv.Lavorava alla Cnn dal 2013.Il suicidio arriva qualche giorno dopo quello della 55enne stilista newyorkese Kate Spade, trovata morta martedì nel suo appartamento di Park Avenue, piegata dall'ansia e dalla depressione. Negli Usa il tasso dei suicidi, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie è cresciuto del 25% negli ultimi 20 anni. E' la decima causa di morte in America e riguarda tutti gli ambiti sociali.Bourdain solo quattro giorni fa aveva postato un piccolo video sul suo profilo twitter per il format della Cnn "PartsUnknown" - al fianco di Asia Argento e il regista-direttore della fotogafia, Christopher Doyle - in cui si ballava e beveva allegramente.